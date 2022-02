Hier landen über 500 Notrufe auch aus Dachau - am Tag!

Von: Nikola Obermeier

Rund um die Uhr ist die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck besetzt. Die Räume befinden sich in Fürstenfeldbruck an der Münchner Straße. © Archiv

Am Telefon reichen drei Ziffern – und Rettung naht im Notfall: 112. Am heutigen 11.2. ist der Tag des europaweit einheitlichen Notrufs.

Dachau/Fürstenfeldbruck – In der Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck (ILS) laufen rund um die Uhr alle Notrufe aus den vier Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg zusammen. „Jährlich erreichen uns etwa 200 000 Notrufe“, berichtet Roman Köhler, der stellvertretender Leiter Betrieb. Die ILS befindet sich in Fürstenfeldbruck an der Münchner Straße und wird seit dem Jahr 2006 vom Landkreis Fürstenfeldbruck betrieben. Sie ist die viertgrößte ILS Bayerns. 45 hauptamtliche und 17 nebenamtliche Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr, koordinieren sämtliche Retter in den vier Landkreisen.

500 Notrufe erreichen die Integrierte Leitstelle täglich

„Die Disponenten nehmen die Notrufe entgegen, werten sie aus und steuern die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehren und THW“, erklärt Roman Köhler. Bei einem Notruf werde systematisch die Situation erfasst und mit einem Fragenkatalog bewertet. „Der Disponent gibt alle wichtigen Informationen in das Einsatzleitsystem ein“, und sobald die Informationen für eine Alarmierung ausreichen, werden die erforderlichen Einsatzkräfte alarmiert und zur Einsatzstelle gelenkt.

„Während die Einsatzkräfte bereits alarmiert werden und sich Richtung Einsatzort bewegen, beraten wir die Anrufer bei Bedarf und unterstützen Erste-Hilfe-Maßnahmen“, sagt Köhler. In etwa 350 Fällen pro Jahr werden auch telefonische Anleitungen zu Reanimationen durchgeführt. Für die anspruchsvolle Arbeit in der Leitstelle werden Disponenten eingesetzt, die umfangreiche Qualifikationen im Bereich Rettungsdienst und Feuerwehr mitbringen.

Und natürlich ist die ILS mit den Einsatzkräften, aber auch mit anderen Einsatzzentralen in einem Datenverbund vernetzt, etwa mit der des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord. Hier kommt man heraus, wenn man den polizeilichen Notruf 110 wählt, etwa bei Straftaten.

Integrierte Leitstelle hat viele weitere Aufgaben

Zur Arbeit der Integrierten Leitstelle gehören auch eine Vielzahl von weiteren Aufgaben: die aktuellen Übersichten für Versorgungskapazitäten in Krankenhäusern, Wetterdaten und Warnmeldungen, das Management der rund 5000 Digitalfunkgeräte der Einsatzkräfte, der Betrieb eines eigenen Rechenzentrums.

Das Alarmaufkommen nimmt im Laufe der Jahre mit dem Wachstum der Region zu. „Tatsächlich wirkt sich der Zuzug von Einwohnern und Gewerbe sowie der Infrastruktur deutlich bei der Entwicklung der Einsatzzahlen aus“, berichtet Köhler. Im Jahr 2021 mussten daher auch die Kapazitäten des Rettungsdienstes erhöht werden. Im Bestandsbau der ILS werde es eng – doch Abhilfe ist in Sicht: Der „Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Fürstenfeldbruck“, der die Trägerschaft der Integrierten Leitstelle inzwischen übernommen hat, plant einen Neubau in Gernlinden.

Ein wenig Geduld brauchen die Mitarbeiter noch: Im Jahr 2025 sei nach derzeitigem Stand der Umzug geplant, so Köhler.

