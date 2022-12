Hilferufe aus dem Dachauer Landratsamt

Von: Thomas Zimmerly

Soll für Geflüchtete genutzt werden: die Turnhalle der ehemaligen Realschule an der Steinstraße. © Habschied

Dachau - An diesem Freitag werden exakt 1368 Geflüchtete in den Unterkünften, die unter der Ägide des Landratsamts Dachau stehen, wohnen. Dann nämlich kommt der letzte Bus mit Schutzsuchenden in diesem Jahr am ehemaligen Edeka-Supermarkt in Hebertshausen an, wo sie zunächst registriert und dann weiter verteilt werden. Zwei Wochen haben die Mitarbeiter danach Zeit zum Durchschnaufen, bevor es erneut losgeht.

Ab Januar kommen jeden Monat 100 Geflüchtete

Ab Anfang Januar werden monatlich 100 weitere Menschen im Dachauer Land erwartet. „Wir befinden uns in einer Situation, die sich von der Hochphase 2016 kaum noch unterscheidet, mit einem großen Unterschied: dass dies in der Öffentlichkeit deutlich weniger präsent ist“, sagt Landrat Stefan Löwl, der gemeinsam mit dem Sprecher der Landkreis-Bürgermeister, Stefan Kolbe, gestern zum Pressegespräch lud.

Es waren Hilferufe und Warnsignale zugleich, die Löwl und Kolbe aus dem Landratsbüro heraus über die Presse ins deutsche Land aussandten. Gerichtet an die Bürger, aber vor allem an die große Politik in Berlin. „Die Dramatik der Situation ist noch wenig präsent“, so Löwl, der von einem Problem sprach, „das auf der Landesebene angekommen ist, aber auf Bundesebene zurzeit noch massiv negiert wird“. „Von Seiten der Bundesregierung“, ergänzte Kolbe, „wird nicht gesehen, auf welches Problem wir zusteuern!“

Asylsuchende kommen aus allen Richtungen

Die Gründe für die Negation: viele Krisen, die ablenkten, so der Landrat, aber auch das diffuse Ankunftsgeschehen der Schutzsuchenden. Früher seien die Menschen über Freilassing zu Fuß gekommen, heute hingegen kämen sie „aus allen Richtungen“, so Löwl, aus der Schweiz, Österreich oder Polen etwa. Zwar sei das Landratsamt „auf Grund unserer Struktur im Prinzip besser vorbereitet als 2016“, und der Kreis hat laut Löwl weiter das Geld und die Unterstützung des Freistaats, doch die Unterkünfte sind jetzt rappelvoll. Lediglich einzelne Betten sind noch frei. Das sei kein dachauerisches oder bayerisches Problem, sondern ein deutschlandweites, so Löwl. Also: was tun?

In München wurde soeben eine Zeltstadt für 2000 Menschen aufgebaut, in Rosenheim wurden vier Turnhallen rekrutiert. Im Landkreis Dachau braucht es momentan nur eine: Spätestens Anfang Februar, so der Landrat, werde man die Turnhalle der ehemaligen Realschule in der Steinstraße „reaktivieren“. Danach müsse das Landratsamt „sukzessive weitermachen“.

Weil Turnhallen vielleicht zwei, drei Wochen zur Überbrückung dienen könnten, so Löwl, aber wie man allgemein weiß, auf Dauer menschenunwürdige Unterkünfte sind, arbeitet seine Behörde „massiv“ daran, neue Objekte aufzubauen. Ein paar Bestandsobjekte mit ungefähr 300 Plätzen in Sulzemoos, Vierkirchen und Karlsfeld stehen im Fokus, wobei „das noch nicht sicher ist“, so Löwl. Parallel dazu wurden Container-Projekte angestoßen für weitere knapp über 300 Plätze – hauptsächlich in Dachau, aber auch im geringeren Maße (150 Plätze) in anderen Gemeinden wie Altomünster und Hilgertshausen-Tandern.

Mittelfristig Holzmassivhäuser geplant

Und dann plant das Landratsamt Projekte nach dem sogenannten Karlsfelder Modell, also Holzmassivhäuser, zu errichten – in Vierkirchen, Petershausen und Dachau, was weitere 350 bis 400 Plätze bringen würde. Damit soll nächstes Jahr begonnen werden. Bezug: Anfang 2024.

Für die Vorhaben braucht es einen Konsens mit den einzelnen Bürgermeistern, die aber schon jetzt Verständnis zeigten, so Löwl. „Ziel ist, eine möglichst gerechte Verteilung hinzubekommen.“ Der Landrat weist aber auch darauf hin, dass Kommunen mit Unterquotenerfüllung gefragt seien. Dachau, Indersdorf, Bergkirchen etwa, besonders aber Sulzemoos und Hilgertshausen-Tandern, die keine Unterkünfte haben.

Nun ist es aber auch so, dass seit der großen Geflüchtetenwelle 2015/16 eine, so Löwl, „erkleckliche“ Zahl an Menschen, die damals in den Landkreis kamen, nach wie vor hier sind. Etwa weil ihre Asylverfahren noch nicht abgeschlossen sind, weil sie zwar anerkannt sind, aber noch keine eigene Wohnung haben (Fehlbeleger), und natürlich weil sie aus der Ukraine kamen. Alleine für sie bräuchte es 600 bis 800 Wohnungen. Bei ihm in Karlsfeld, rechnet Kolbe vor, lebten 390 Personen, die „ja alle wieder einmal raus müssten“. Aber es könne nicht sein, dass sie obdachlos würden.

Hinzu komme die Betreuung der Flüchtlingskinder, was Sache der Kommunen sei. Aber: „Wir können das irgendwann nicht mehr regeln“, so Kolbe. „Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Jetzt!“

1368 Geflüchtete derzeit im Landkreis

1368 Geflüchtete leben derzeit in Landkreis-Unterkünften, darunter 407 Fehlbeleger sowie 282 Ukrainer. Insgesamt leben aktuell 886 Ukrainer im Landkreis. 586 davon werden vom Jobcenter betreut, 65 haben eine eigene Erwerbstätigkeit. Die Qualifikation der Ukrainer ist relativ hoch, oft sind sie wegen Sprachschwierigkeiten schwer einsetzbar. Einzelne von ihnen, so Landrat Löwl, sind dauerhaft aus Deutschland weg, aber nicht abgemeldet und beziehen daher trotzdem Sozialleistungen.

