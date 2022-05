Hinter der Kulturschranne in der Dachauer Altstadt riecht es streng

Von: Stefanie Zipfer

Um Gefahr für Leib und Leben abzuwenden, muss der Müll der Kulturschranne derzeit draußen gelagert werden. © hab

Aus Brandschutzgründen darf der Müllraum im Gebäude nicht mehr genutzt werden. Die Tonnen stehen jetzt draußen.

Dachau – Einigen Altstadt-Bewohnern stinkt es derzeit. Wie Stadtrat Markus Erhorn (Freie Wähler Dachau) in der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung der Stadtverwaltung berichtete, hätten sich einige Bürger bei ihm über die neuartige Müllentsorgung der Schranne beklagt und besorgt nachgefragt, ob dieses Modell auch im Sommer – wenn die Temperaturen steigen und die Gerüche verfaulender Speiseresten intensiver werden – beibehalten wird? „Gibt es da eine langfristige Lösung“, so Erhorn, weil „so richtig schön anzuschauen ist das ja tatsächlich auch nicht“.

Oberbürgermeister Florian Hartmann gab ihm recht. Das unter der Leitung des städtischen Kulturamts stehende Gastronomie- und Veranstaltungshaus habe derzeit allerdings eine „unklare Genehmigungssituation bezüglich Brandschutz“.

Im Zuge der jüngsten Umbaumaßnahmen, so erklärt es Kämmerer Thomas Ernst, habe man das Gebäude auch in Sachen Brandschutz genauer angesehen und festgestellt, „dass es da gewisse Themen gibt“. Um eine „Gefahr für Leib und Leben abzuwenden“, wie es in den entsprechenden Vorschriften heißt, musste die Stadt laut Ernst „zwingend und schnell Sofortmaßnahmen umsetzen“. Wäre dies nicht erfolgt, hätte das Landratsamt die Kulturschranne geschlossen.

Zu den Sofortmaßnahmen gehörte demnach, dass Brandschutzanstrich an kritischen Stellen aufgetragen wurde. Das Fehlen von Brandschutztüren – unter anderem im Müllraum der Schranne – wurde damit kompensiert, dass der Müllraum nun schlicht nicht mehr genutzt und die Mülltonnen, von einem Bauzaun umschlossen, oberirdisch hinter dem Gebäude gelagert wird.

Die gute Nachricht: Die Brandschutztüren sind Ernst zufolge bestellt und auch bereits eingetroffen. Sie sollen in den nächsten Wochen eingebaut werden. Die störenden und stinkenden Lebensmittelreste verschwinden damit wieder ins Gebäudeinnere.

Allerdings wird die vollständige Brandschutzsanierung der Schranne „sehr komplex“, wie Ernst prophezeit. Und teuer! Eine Summe, was auf die Kämmerei an Rechnungen zukommen könnte, will Ernst nicht nennen. Erst einmal, so OB Hartmann, müsse man „in die genauere Aufarbeitung des Ganzen einsteigen“.