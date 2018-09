Vertrag mit Kreisarchivpfleger Andreas Bräunling verlängert

Die Geschichte des Landkreises bewahren, das ist die Aufgabe von Stadtarchivar Andreas Bräunling. Er übernimmt für fünf weitere Jahre das Amt des Kreisarchivpflegers – eine Arbeit, die er mit viel Herzblut und Gewissenhaftigkeit ausübt.

Dachau – Seit 1997 schon arbeitet Andreas Bräunling als Archivar für die Stadt Dachau und wacht über das historische Gedächtnis der Stadt. Doch damit nicht genug. Seit 2003 hat der 51-Jährige zudem noch das Ehrenamt des Kreisarchivpflegers inne. Dieses Amt wird er auch für fünf weitere Jahre bekleiden, wie das Landratsamt Dachau nun mitgeteilt hat.

Mindestens bis ins Jahr 2023 wird er den Posten weiter ausfüllen, und ginge es nach ihm, so spräche nichts dagegen, noch einmal fünf Jahre dran zu hängen. Die Verlängerung seiner Amtszeit um weitere fünf Jahre sieht er sehr entspannt und pragmatisch. Wegen seiner hauptamtlichen Tätigkeit als Stadtarchivar bietet sich das einfach an: „Wer da Laie ist, muss sich das ganze Wissen erst erarbeiten, ich weiß schon, wo ich hinschauen muss.“

Denn Bräunling hat eine qualifizierte Ausbildung erhalten. Drei Jahre lang lernte er an der Bayerischen Archivschule in München. Und er gesteht: So richtig wusste er anfangs nicht, was ihn in einem Archiv eigentlich erwartet. Für ihn war lediglich eines klar: etwas mit Geschichte, vorzugsweise in einem Archiv oder Museum. Was dazu alles an Wissen nötig ist, überrascht auf den ersten Blick: Neben Behördenkunde, Schriftkunde – sowohl in deutscher als auch lateinischer Sprache – und Aktenkunde stand auch Geschichte auf dem Stundenplan, vor allem natürlich bayerische Geschichte.

+ Die Urkunde wurde Bräunling von Ilka Kamenka, der stellvertretenden Leiterin der Haupt- und Personalverwaltung im Landratsamt Dachau, überreicht. © LRA

All das braucht Bräunling, um einen Überblick über die Flut an Dokumenten zu bewältigen, mit der er sich täglich befasst. Zum größten Teil handelt es sich dabei um den Schriftverkehr innerhalb der Kommunen und deren Verwaltung. Die werden aus zwei Gründen aufbewahrt und erhalten: Einerseits sind sie das „Gedächtnis der jeweiligen Kommune“, wie Andreas Bräunling erklärt, das Historikern als Grundlage für ihre Forschungsarbeit dient. Andererseits braucht auch die Verwaltung Informationen über lang vergangene Beschlüsse.

So enthalten nahezu alle Archive des Landkreises die Ratsbeschlüsse, die bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreichen – Altomünsters Bestände sogar noch weiter. Doch das „Schöne an dem Beruf“, wie Bräunling erklärt, ist die Vielfalt der Archivalien, mit denen er zu tun hat. Gerade in den Kommunen gäbe es häufig auch heimatkundliche Sammlungen, und im Dachauer Stadtarchiv finden sich zahlreiche Nachlässe bekannter Dachauer Persönlichkeiten und wertvolle Urkunden.

Bei seinem persönlichen Lieblingsstück gerät der 51-Jährige ins Schwärmen: Die Ernennungsurkunde zum Ehrenbürger der Stadt Dachau für Freiherr von Hohenhausen ist kaligraphisch aufwendig gestaltet und in Samt eingeschlagen. Allein wegen solchen Stücken lohne sich die Arbeit im Archiv schon. Und deshalb will Bräunling auch weiter das Amt des Kreisarchivpflegers ausüben – und so die Geschichte des Landkreises bewahren.