Neues Forschungsprojekt der Dachauer Geschichtswerkstatt: Hobby-Historiker gesucht!

Teilen

Das Dorf Orthofen (von Süden aus fotografiert), in den 1950er-Jahren; im Hintergrund ist Sittenbach zu sehen. Die Landschaft hat sich seither massiv verändert. © Geschichtswerkstatt

Die Geschichtswerkstatt im Landkreis Dachau startet das neue Forschungsprojekt „Natur-Wandel“. Die Ehrenamtlichen suchen noch Hobby-Historikerinnen und -Historiker.

Dachau – Natur, Artenvielfalt und Klimawandel und deren Bedeutung für die Menschen sind die Themen, die die Welt beschäftigen. Die Geschichtswerkstatt will dieses große Thema nun auf das Kleine herunterbrechen und fragt: Wie sieht es vor unserer eigenen Haustür aus?

Neues Projekt „Natur-Wandel“ der Dachauer Geschichtswerkstatt

Die Geschichtswerkstatt im Landkreis Dachau forscht seit Jahren in der eigenen Region und will damit „einen wertvollen Beitrag zur Geschichtswissenschaft leisten“, wie Projektleiterin Dr. Annegret Braun betont. Die Forscher und Forscherinnen arbeiten ehrenamtlich. Sie gehen in Archive und lesen Forschungsliteratur, aber das Wichtigste, so Braun, ist: „Sie führen Interviews mit Zeitzeugen.“ Mittels der Gespräche soll festgehalten werden, was irgendwann unwiederbringlich verloren ist.

Wenig los: eine Autobahnausfahrt in den 1950er-Jahren © Geschichtswerkstatt

Während man Archivmaterial auch später noch einsehen kann, müssen die Erinnerungen von Zeitzeugen jetzt aufgezeichnet werden, glaubt die studierte Kulturwissenschaftlerin Braun. Luftaufnahmen, Karten, Fotos und statistische Zahlen geben Auskunft, wie sich die Landschaft verändert hat oder wie viele landwirtschaftliche Betriebe aufgehört haben.

„Richtig lebendig wird Geschichte aber erst dann, wenn Menschen erzählen“, glaubt Braun. Was bedeutet es für einen Bauern, wenn er die Landwirtschaft aufgeben musste, weil er nicht mit den großen Betrieben mithalten konnte? Was wurde in den Gärten angepflanzt, bevor Rasen und Steine das Bild der Gärten bestimmten?

Heimatpreis für Dachauer Geschichtswerkstatt

„Heimatpreis“-Verleihung in der Münchner Residenz für die Dachauer Geschichtswerkstatt: Thomas Schlichenmayer, Kreisheimatpflegerin Dr. Birgitta Unger-Richter, Katharina Axtner, Landrat Stefan Löwl, Inge Bortenschlager, Anton Jais, Anton Mayr, Ksenija Pointner, Sabine Gerhardus, Pia Kimt, Annegret Braun und Minister Albert Füracker (v. l.). © Helmut Swoboda

Die Forscher der Geschichtswerkstatt arbeiteten bisher vor allem an Nachkriegszeit, am Wirtschaftswunder und dem Wandel des Arbeitslebens. Die Ergebnisse wurden in diversen Ausstellungen und Büchern präsentiert. Für ihre Arbeit wurde die Geschichtswerkstatt vergangenes Jahr vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat mit dem „Heimatpreis Bayern“ ausgezeichnet.

Minister Füracker lobte seinerzeit „Durch ihre Arbeit fördern sie das Geschichtsbewusstsein und stärken die Verbundenheit mit Dorf und Gemeinde durch die offene Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.“ Projektleiterin Braun nannte den Preis denn auch einen „Ansporn für die weitere Forschungsarbeit“.

Startschuss für Projekt mit Infoabend in Mitterndorf

Am Freitag, 3. Februar, um 17 Uhr soll bei einem Infoabend nun der Startschuss fallen für das neue Forschungsprojekt der Geschichtswerkstatt über den Wandel der Natur. Die Veranstaltung findet im Pfarrheim Mitterndorf statt. Danach beginnt eine Einführung in das Thema mit einer Vortragsreihe und einer Wald-Exkursion. Jeder Interessierte kann mitmachen. Laut Annegret Braun „braucht man weder Vorwissen noch Forschungserfahrung“. Die ehrenamtlichen Forscher würden von ihr wissenschaftlich begleitet.

Braun ist überzeugt, dass sich viele Hobby-Historiker für ihr neues Projekt finden werden. Sie sagt daher: „Wer mehr über seine Heimat oder seine Gemeinde erfahren möchte, ist herzlich willkommen, mitzuforschen!“ dn

Infoabend Die Infoveranstaltung zum Projekt „Natur-Wandel – eine Geschichte des Dachauer Landes“ findet am Freitag, 3. Februar, um 17 Uhr im Pfarrheim Mitterndorf an der Heinrich-Nicolaus-Straße 3 statt. Der Einführungskurs mit verschiedenen Vorträgen, beispielsweise zu den Themen Flurbereinigung und Gebietsreform, Wandel von Landschaft und Garten oder Wald und Mensch ist dann ab 24. Februar bis 22. April immer freitags um 17 Uhr im Pfarrheim Mitterndorf. Anmeldungen per E-Mail unter geschichtswerkstatt@dachauer-forum.de oder Telefon 0 81 31/99 68 80. Mehr unter www.geschichtswerkstatt-dachau.de.