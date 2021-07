Hoffen auf ein überfälliges Gesetz

Politiker wünschen sich Regelung für gut integrierte Geflüchtete, die seit langem hier leben und arbeiten

Von Christiane Breitenberger schließen

Der Fall Moussa Nomoko hat die Aufmerksamkeit auf ein altbekanntes Problem gelenkt: Gut integrierte Menschen, die seit Jahren in Deutschland leben und hier arbeiten, deren Asylantrag aber abgelehnt wurde, haben kein Bleiberecht.

Es fehlen Gesetze, um eine Lösung für die Geflüchteten zu finden. Ein Sprung vom Asyl- ins Einwanderungsgesetz ist nicht möglich.

Eine Gesetzeslücke, die nicht nur für den Geflüchteten Moussa Nomoko (27) tragische Folgen hatte, sondern auch für den Familienbetrieb Bäckerei Polz. Denn Nomoko wurde am Dienstag im Landratsamt in Handschellen von der Polizei abgeführt und noch am selben Abend nach Mali abgeschoben. Nomoko lebte seit 2013 in Hebertshausen, arbeitete festangestellt bei der Bäckerei Polz, die von heute auf morgen „einen top Mann, der so gut ist wie jede Fachkraft“, wie Thomas Polz sagte, verloren hat.

Duldung setzt Abschiebung nur aus

Derzeit bekommen Menschen wie Nomoko, deren Asylantrag abgelehnt wurde, lediglich eine Duldung – das bedeutet aber nichts anderes, als dass der Mensch eine Ausreisepflicht hat und seine Abschiebung nur ausgesetzt ist. Landrat Stefan Löwl betont, dass er und seine Behörde bemüht sind, stets „Einzelfalllösungen zu finden und aufzuzeigen“. Löwl würde sich gerne mehr für die gut integrierten Menschen engagieren – das Problem seien die entsprechenden Gesetze. „An den gesetzlichen Bedingungen können wir grundsätzlich nichts ändern“, und er werde seine „Mitarbeiter auch nicht anweisen, Recht und Gesetz zu brechen oder nicht anzuwenden“.

Im Falle von Menschen, die bereits seit Jahren integriert in Deutschland leben und arbeiten, deren Asylantrag aber abgelehnt wurde, betont er: „Wir brauchen für diese Altfälle eine Lösung. Ich wünsche mir spätestens vom neuen Bundestag ein Gesetz, das den Menschen mit gutem Integrationserfolg, aber auch unseren Unternehmen, die sich für die Integration stark gemacht haben, endlich Planungssicherheit gibt.“

Politiker fordern Gesetzesänderung

Löwl machte schon früher auf das Fehlen entsprechender Gesetze aufmerksam. Er hat bereits als Mitglied der Fachkommission Integrationsfähigkeit eine Empfehlung für neue Strukturen ausgesprochen. Darin heißt es, es sei „sinnvoll, Geduldeten eine Bleibeperspektive einzuräumen, wenn sie sich gut integriert haben und nicht kurzfristig zurückgeführt werden können. Daher sollten die bestehenden Regelungen gründlich evaluiert werden, um zu entscheiden, ob sie erweitert, geändert, abgeschafft oder durch Instrumente wie eine Stichtagsregelung ergänzt werden.“

Genau das betont auch die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler (CSU), sie war bereits mit Familie Polz in Kontakt und bot an zu prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, um Moussa Nomoko zu helfen. Sie betont: „Es braucht dringend ein Gesetz, das es gut integrierten Menschen, die durch Arbeit ihren Lebensunterhalt sichern können, die Möglichkeit gibt, hier zu bleiben und ihr Leben weiterzuführen.“ Das sei für die Geflüchteten und die Unternehmen „unbedingt schnell notwendig“. Auch Bernhard Seidenath (CSU) vertritt diesen Standpunkt, wünscht sich eine „Gesetzesänderung auf Bundesebene“.

Landrat Stefan Löwl ist klar, wie viel Unmut ein Fall wie der von Moussa Nomoko auslöst. „Ich teile das Unverständnis der Menschen absolut, dass gut integrierte Geflüchtete gehen müssen, es uns aber gleichzeitig so schwer möglich ist, Kriminelle abzuschieben, die jedes Schlupfloch nutzen können.“