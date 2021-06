Hoffen auf einen Kita-Platz

179 Kinder in der Stadt Dachau stehen noch auf der Warteliste

Wieder fehlen Plätze in den Kindertagesstätten, heuer vor allem in der Krippe. 179 Kinder beziehungsweise deren Eltern stehen noch auf der Warteliste und hoffen auf eine Zusage. Dabei investiert die Stadt Dachau viel in die Kinderbetreuung.

Dachau – Auch heuer heißt es für einige Familien wieder bangen: Erneut fehlen Kita-Plätze in der Stadt, insgesamt sind 179 Anmeldungen „noch offen“, informierte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) die Stadträte im Familien- und Sozialausschuss.

Die Einschreibung für Betreuungsplätze ist heuer erstmals digital gelaufen, daher gibt es bereits früh einen Überblick. Der zeigt, dass vor allem bei den Krippen das Angebot nicht reicht. 95 kleine Mädchen und Buben stehen noch auf der Warteliste, 33 freie Plätze in der Kinderkrippe Sankt Franziskus und dem Pfarrkindergarten Sankt Peter können aber nicht vergeben werden, weil Personal fehlt. Und die neue Kita am Amperweg, wo auch Krippenplätze entstehen, geht nicht wie geplant im September, sondern erst im Frühjahr in Betrieb. Natürlich, erklärte Markus Haberl als zuständiger Amtsleiter für Schule, Kinderbetreuung und Jugend bei der Stadt auf Nachfrage von Elisabeth Zimmermann (CSU), „versuchen die Träger händeringend, noch Personal zu finden.“ Doch selbst mit diesen Kapazitäten reicht es nicht. Eine Chance hätten Eltern noch bei Einrichtungen in Bergkirchen und Schwabhausen, wo Plätze auch für Dachauer Kinder bereitstünden, so Hartmann. Dennoch werden zum Start des neuen Kindergartenjahres wohl nicht alle Krippenkinder einen Platz haben.

Ein wenig besser schaut es bei den Kindergartenkindern aus. Auch dort haben 68 Familien noch keine Zusage. Doch unter anderem 20 Plätze entstehen in der Kita Steinlechner Hof, wo eine Hortgruppe umgewandelt wird. „Die Erfahrung zeigt, dass wir da wohl knapp hinkommen“, so der OB. Entspannen können sich dagegen Familien mit Schulkindern: In Hort und Mittagsbetreuung könnten sogar Plätze frei bleiben.

Die aktuelle Entwicklung hat die Stadt nicht exakt so vorhergesehen, die Bevölkerungsprognose ließ einen zusätzlichen Bedarf von zehn Kindergarten- und vier Krippengruppen erwarten. Gekommen ist es nun fast umgekehrt: Gebraucht würden fünf Kindergarten- dafür aber neun Krippengruppen.

Woher kommt diese Abweichung? Ein Erklärungsansatz sei, so steht es in der Sitzungsvorlage, dass mehr Familien mit jungen Kindern zuziehen. Und auch Eltern öfter bereits ihr Kleinkind in die Krippe geben, die Betreuungsquote also steigt.

Tatsächlich habe sich Dachau „intensiv angestrengt, dem Bedarf der Eltern gerecht zu werden“, betonte Anke Drexler (SPD), Referentin für Familie und Soziales. Auch ein Blick in die Statistik zeigt, dass Dachau im Vergleich mit anderen Kommunen gut dasteht (Kasten). Den Eltern hilft so ein Spitzenplatz im Ranking aber nichts, sie brauchen einen Kita-Platz. Die Stadt wird deshalb auch weiter in Kinderbetreuung investieren – obwohl jeder neue Kita-Platz das Defizit des städtischen Haushalts erhöht, wie der Oberbürgermeister erklärte. Bereits im Bau ist die Kita Am Amperweg mit zwei Kindergarten- und einer Krippengruppe, die im Frühjahr eröffnet. Als weitere Projekte sind an der Pollnstraße und auf dem Gelände der MD-Villa mehrgruppige Kitas in Planung.

Doch die Herausforderungen steigen: Ab 2026 werden auch Schulkinder einen Rechtsanspruch auf Betreuung haben. In der Folge, das ist jetzt schon absehbar, wird es mehr Hortplätze brauchen.