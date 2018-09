Genehmigung imzweiten Anlauf

Die Premiere war noch verregnet, nun soll es am kommenden Sonntag, 23. September, funktionieren: der erste große Hofflohmarkt in Dachau!

Dachau – 80 Dachauer haben ihre Höfe und Gärten bereits angemeldet, um dort von 11 bis 16 Uhr Altes, Neues, Skurriles oder einfach nur Besonderes zu verkaufen.

Beinahe allerdings wäre die Veranstaltung erneut ins Wasser gefallen – nicht buchstäblich, wie bei der Premiere am 21. Juli, sondern im übertragenen Sinn: Die Stadtverwaltung hatte dem Veranstalter des Markts, René Götz, kurzerhand die Ausrichtung untersagt. Begründung: Der Flohmarkt werde gewerblich organisiert und verstoße deshalb gegen das Sonn- und Feiertagsgesetz.

Doch Götz protestierte – und erhielt im Internet viel Unterstützung. Seine Argumentation ist einfach: Da er keine Teilnahmegebühr verlange und die Veranstaltung „zu 100 Prozent eine nachbarschaftliche Initiative“ sei, dürfe man den Hofflohmarkt nicht verbieten. Zudem würden ja auch in Kindergärten oder bei Vereinen Flohmärkte stattfinden, die eindeutig privat seien. Wieso sollten dann Hausbesitzer auf ihren Privatgrundstücken nicht auch Flohmarkttische aufstellen dürfen? Die Stadt folgte schließlich Götz’ Argumentation. Die Stadt, so wurde ihm gestern offiziell mitgeteilt, habe „den Sachverhalt nochmals verwaltungsintern geprüft und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass bei dem am Sonntag geplanten Hofflohmarkt kein Widerspruch zum Sonn- und Feiertagsgesetz besteht, sodass der Hofflohmarkt aus Sicht der Stadt Dachau stattfinden kann“. Eine Liste der Teilnehmer findet man nun unter www.gartenflohmaerkte-dachau.de.

Der Münchner Götz betont, für die Veranstaltung lediglich die Online-Plattform zu stellen. Sein Geschäftsmodell: Für Märkte, die am Freitag oder Samstag stattfinden, verlangt er eine Teilnahmegebühr. An diesen Tagen gilt dann aber auch kein Sonn- und Feiertagsgesetz.

Stefanie Zipfer