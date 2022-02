Hohe Inflation trifft im Landkreis Dachau vor allem Familien und Senioren

Ales wird teurer, heuer wird eine Inflationsrate von vier Prozent erwartet. © Monika Skolimowska/dpa

Man merkt es derzeit an der Tankstelle oder im Supermarkt: Alles wird teurer. Vor allem Senioren und Familien trifft das teilweise hart.

Dachau - Man merkt es derzeit an der Tankstelle, im Supermarkt, wenn die Stromrechnung ins Haus flattert oder wenn der Öltank befüllt werden muss: Alles wird teurer. Das Ifo-Institut erwartet für 2022 eine Inflationsrate von vier Prozent. Laut einer weiteren Ifo-Studie, die vor wenigen Tagen in der „Zeit“ erschienen ist, will die Hälfte aller Unternehmen die gestiegenen Energie- und Beschaffungskosten auf die Kunden umwälzen.

Auf der anderen Seite vermuten Konsumforscher, wie das Marktforschungsunternehmen „GfK“, dass die Kauflaune mit Beginn des Frühlings, wenn die Coronabeschränkungen fallen sollen, kräftig Fahrt aufnehmen könnte.

Miete, Lebensmittel und Sprit werden teurer

Doch von was soll man sich wieder etwas leisten, wenn Miete, Essen und Benzin schon fast das gesamte Gehalt auffressen? Die Gefahr, in eine Schuldenspirale zu geraten, steigt. Der Dispo wird ausgereizt, weitere Kredite aufgenommen, man sieht keinen Ausweg mehr.

Mit diesem Thema beschäftigt sich in ihrer täglichen Arbeit Irene Küsters, Leiterin der Schuldnerberatung der Caritas in Dachau. Ihr gegenüber sitzen oft Familien, die nicht wegen übertriebener Konsumwünschen hoch verschuldet sind, sondern die, um ihr tägliches Leben zu meistern, in die Schuldenspirale geraten sind. Im Gegensatz zu Familien, die von staatlichen Hilfen leben und „Zuschüsse für Heizkosten und Wohngeld“ erhalten, sitzen bei ihr Menschen, die auf sich allein gestellt sind und somit oft den Dispokredit bis zum letzten Cent ausreizen müssen.

Derzeit verzeichnet sie noch keine vermehrten Anfragen nach Beratungsterminen, aber: „Das wird jetzt bald kommen“, vermutet die Expertin. Die täglich größer werdenden Sorgen der Dachauer bekommt sie über Kollegen, das Team der „Familienpflege“ der Caritas, mit.

Lager der Dachauer Tafel leeren sich

Diese Sorgen und Nöte verzeichnet auch die Dachauer Tafel. Die steigenden Lebenshaltungskosten schlagen sich auch dort nieder. „Erst waren die Lager voll, jetzt hat sich das abrupt geändert“, stellt Leiterin Edda Drittenpreis fest. Vor allem Obst- und Gemüsespenden werden immer knapper. Auch das Kühlhaus, das vor kurzem „noch komplett voll“ war, ist bei weitem nicht mehr so gut gefüllt.

Wie ernst die Situation ist, merkt Edda Drittenpreis vor allem an ihren größten Sorgenkindern, den Rentnern. „Die heizen nicht mehr und sind angezogen wie die Eskimos“, hat Drittenpreis bei ihren Besuchen festgestellt. Doch nicht nur die Rentner bereiten ihr Sorgen, auch die Familien, die immer öfter bei der Tafel Lebensmittel abholen müssen. „Der gute Mittelstand geht nach unten“, befürchtet Edda Drittenpreis.

