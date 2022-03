Hohe polnische Auszeichnung für Anna Andlauer

Anna Andlauer erhielt die Ehrenmedaille des polnischen Außenministeriums. © Archiv

Die Heimatforscherin Anna Andlauer hat die höchste Ehrenmedaille des polnischen Außenministeriums erhalten. Ihr Thema ist die „Kinderbaracke“ in Indersdorf.

Indersdorf - In dieser Baracke am Rande des Klosterareals in Indersdorf waren durch bewusste Vernachlässigung Kleinkinder vor allem von polnischen und ukrainischen Zwangsarbeiterinnen zu Tode gekommen.

In einer Zeremonie im Polnischen Generalkonsulat in München am 21. Dezember 2021 würdigte der Generalkonsul Jan M. Malkiewicz Andlauers Beitrag zur Völkerverständigung und die Verdienste für die deutsch-polnischen Beziehungen. Konsul Marcin Król sprach die Laudatio.

Preisverleihung Anlass für Gedankenaustausch

Die Preisverleihung war dann Anlass für einen regen Gedankenaustausch der Initiativen, die sich in Bayern mit den „Kinderbaracken“ beschäftigen. Auf Wunsch von Anna Andlauer wurden zum Gespräch Andreas Bialas (Burgkirchen), Reinhard Haiplik (Pfaffenhofen an der Ilm) und Rainer Pasta (Laberweinting) eingeladen. Dieses Treffen trägt bereits die ersten Früchte: In Labertal soll ein „Weg des Erinnerns“ nach dem Vorbild Indersdorfs geschaffen werden.

Landrat Stefan Löwl gratulierte Anna Andlauer zu der hochverdienten Auszeichnung: „Das beeindruckende und von einer starken Überzeugung getragene Engagement von Anna Andlauer für die Erinnerungskultur und Völkerverständigung bringt nicht nur die schrecklichen, unmenschlichen Taten ins Bewusstsein, sondern verbindet auch Menschen und schafft Raum für Dialog, der heutzutage wichtiger ist denn je.“

Die Ehrenmedaille „Bene Merito“ ist die höchste Auszeichnung des polnischen Außenministeriums und wird seit 2009 weltweit verliehen. Unter den bisherigen Preisträgern sind u.a. Prof. Gesine Schwan, Prof. Norman Davies, Kabarettist Steffen Möller und BR-Reporter Thomas Muggenthaler.

mm