Aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit herrscht auch im Landkreis Dachau eine hohe Waldbrandgefahr. Die Kreisbrandinspektion warnt vor Leichtsinn.

Laut Deutschem Wetterdienst hat der Landkreis Dachau die Stufe vier von fünf im Gefahrenindex erreicht. Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser warnt davor, offenes Feuer in Waldnähe oder trockenen Wiesen zu entzünden. „Außerdem darf man seine Zigarettenkippe nicht achtlos wegwerfen.“ Wer mit dem Auto zum Baden fährt, sollte nicht in trockenen Wiesen parken, „denn der heiße Katalysator kann ein Feuer entzünden“, so Reimoser.

Seit gestern Nachmittag werden Luftbeobachtungsflüge auch über dem Landkreis gemacht. „Es gab schon Fälle, da wurde auf diese Weise ein Waldbrand frühzeitig erkannt“, so Reimoser.