Hoher Schaden durch Schmierereien im Dachauer  Stadtgebiet

In den Nächten des vergangenen Wochenendes hat sich wieder einmal“ ein sogenannter Künstler“, wie es die Polizei formulierte, an Fassaden verewigt und mehrere tausend Euro Schaden verursacht.

Der Unbekannte besprühte dabei Hausfassaden in der Martin-Huber-Straße, eine Garagenwand in der Schleißheimer Straße und die Fassade des Geschäfts „Leder im Trend“, ebenfalls in der Schleißheimer Straße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Die Polizei Dachau bittet Zeugen, denen im Bereich der Tatorte verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon 0 81 31/56 10 zu melden. pid