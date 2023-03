Hohes Tempo, grandiose Schauspieler - Volksbühne feiert Premiere

Langsam fliegt das Lügenkonstrukt auf: Sozialamts-Chefin Fräulein Klughart (Sandra Lackner, links) kommt den Machenschaften von Eric Schwan nach und nach auf die Spur. Ihr Mitarbeiter Herr Maier hat zu dem Zeitpunkt schon ein paar Obstler intus und erkennt deshalb auch nicht, dass die Frau mit der er spricht, gar keine ist (rechts, Matthias Ockerblohm als Norbert Beck). © sim

Die Volksbühne Dachau hat Premiere gefeiert mit ihrem neuen Stück „Und ewig rauschen die Gelder“.

Dachau – Im Ludwig-Thoma-Haus rauschten die Gelder. Denn die Volksbühne hat am vergangenen Wochenende ihr neues Stück „Und ewig rauschen die Gelder“ aufgeführt. Die bekannte Komödie sorgte für einen fast ausverkauften Erchana-Saal, die Zuschauer waren neugierig, wie die Darsteller der Volksbühne unter der Regie von Daniela Renner das Stück umsetzen würden.

Um es vorweg zu nehmen: Sie taten es brillant. Das Lustspiel beinhaltet alle Elemente englischer Komödientradition in einem hohen Tempo, das sich im Laufe des Stückes zunehmend aufbaut. Im Original heißt das Lustspiel des Briten Michael Cooney, das manche Theaterkritiker auch als Farce verstehen, „Cash on delivery“ (zu deutsch: Barzahlung bei Lieferung – ein eigentlich viel passenderer Titel.

Anstatt zu arbeiten, lässt er sich das Geld vom Sozialamt liefern

Denn die Hauptfigur, Eric Schwarz, wunderbar gespielt von Alexander Grimme, hat es dank mehrerer Betrügereien geschafft, sich vom Sozialamt das Geld praktischerweise ohne zu arbeiten nach Hause liefern zu lassen. Eric will seiner Frau Linda nicht gestehen müssen, dass er schon vor zwei Jahren seinen Job bei den Stadtwerken verloren hat. Anstatt arbeiten zu gehen, hat er sein System perfektioniert und erschleicht sich alle Sozialleistung – von Alters-, Invaliden-, Unfall- und Frührente über Schlechtwetter-, Kranken-, Wohn- und Kindergeld bis hin zur Schulmilch. Als dann eines Tages ein Außenprüfer des Sozialamtes vor der Tür steht, droht das Lügenkonstrukt zusammenzubrechen.

Wie Regisseurin Daniela Renner das mit ihrem Essemble umsetzte, war schlichtweg grandios. Denn da sich Eric Schwarz immer weiter verstrickt, Namen erfindet, Personen sterben lässt, die dann plötzlich wieder vor der Tür stehen, sich dann neue Lügen einfallen lassen muss – das forderte von den Darstellern allerhöchste Konzentration. Denn die ständig wechselnden Namen und Lebensgeschichten verlangten schon dem Publikum einiges ab. Die Zuschauer mussten oft laut lachen und spendeten Szenenapplaus. Trotz des teils komplizierten Textes, waren alle Darsteller textsicher, ausdrucksstark, und die Rollen schienen ihnen förmlich auf den Leib geschrieben zu sein. Das komplette Ensemble der Volksbühne spielte absolut hervorragend.

Doch erwähnt werden muss Heidolph Theiss als Prüfer vom Sozialamt alias Herr Maier, der anfangs einen eher biederen und fast schon leichtgläubigen, aber niemals unsympathischen Beamten spielt. Im Laufe des Stückes entdeckt er jedoch fast schon zwangsweise den Schnaps für sich. Und wie Theiss dann den betrunkenen Beamten gibt, der trotz der astronomisch hohen Promillezahl immer noch den Überblick behält, ist einfach unübertrefflich grandios.

Brillante schauspielerische Leistung

Aber auch Eva Grimme als Linda Schwan, Matthias Ockerblohm als Norbert Beck, Jürgen Strobl als Onkel Schorsch, Albert Tenk als Herr Schichtl, Sandra Lackner als Fräulein Klughart, Stefanie Frimmer als Wally Singer, Christian Marshall als Dr. Sackmann und Kristina Schönberger als Berta Dick glänzten in ihren Rollen und bescherten den Besuchern einen tollen Abend im Ludwig-Thoma-Haus. Wer wissen will, ob Eric Schwarz den Kopf aus der Schlinge ziehen kann, hat dazu noch mehrmals Gelegenheit.

Weitere Aufführungen

Die Volksbühne Dachau spielt ihr Stück „Und ewig rauschen die Gelder“ noch zu diesen Terminen im Erchanasaal des Ludwig-Thoma-Hauses: am Samstag, 25., und Sonntag, 26. März, sowie am daraufolgenden Wochenende, 1. und 2. April. Die Samstagsvorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, die Sonntagsvorstellungen bereits um 18 Uhr. Am Samstag, 25. März, gibt es außerdem eine Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr. Das Stück dauert circa 110 Minuten, zwischen beiden Akten gibt es eine Pause. Eintrittspreis zwölf Euro, ermäßigt sechs Euro.

Simone Wester