Hund ohne Wasser im Garten gelassen

Von: Christiane Breitenberger

Das Verfahren gegen eine Hundebesitzerin wurde gegen Geldauflage eingestellt. © U. J. Alexander via IMAGO

Eine junge Frau hatte vergessen, ihren angeleinten Hund mit Wasser zu versorgen – deshalb musste sie sich nun vor Gericht verantworten.

Fakt ist, dass die Nachbarn der Angeklagten im vergangenen Juli die Polizei gerufen hatten. Der Grund: Der Hund der 24-jährigen Alleinerziehenden war stundenlang angeleint im Garten, es hatte 27 Grad, und das Tier hatte nichts zu trinken.

Junge Mutter war in einer Ausnahmesituation

In der Verhandlung erklärte die Frau nun Richter Christian Calame, wie es dazu kam. Sie beschrieb den extremen Stress und die Belastung, den vor allem Alleinerziehende durchmachen, wenn das eigene Kind krank ist. Tage vor dem Vorfall mit der Polizei war die kleine Tochter an einem Magen-Darm-Virus erkrankt, auch der Hund hatte in der Nacht Durchfall und in die Wohnung gemacht. An dem besagten 16. Juli wollte das kleine Mädchen nicht nur nichts mehr essen, sondern nichts mehr trinken, so schilderte es die Mutter vor Gericht. Nachdem die Mutter mit der Kinderklinik telefoniert hatte, fuhr sie mit dem Mädchen nach München in den Dritten Orden – mit dem Bus, Führerschein hat die Alleinerziehende keinen. Als einzige Bezugsperson in ihrem Umfeld begleitete sie ihr Freund, da die 24-Jährige selbst seit Kurzem an Epilepsie leidet und so jemand im Notfall für das Mädchen hätte da sein können.

Mit der ganzen Situation überfordert

„Den Hund habe ich im Garten gelassen, damit er sich im Haus nicht in seinen Kot legt, falls er wieder Durchfall gehabt hätte“, erklärte die Angeklagte dem Richter. Angeleint hätte sie ihn, „damit er nicht zu den Nachbarn läuft“. Dass sie bei all dem Stress wegen der Tochter vergessen hatte, ihm etwas zu trinken zu geben, bedauert sie. „Es ist meine Schuld, ich hätte daran denken müssen. Es war nie meine Absicht, ihm etwas Schlechtes zu tun!“ Sie sei in der ganzen Situation schlicht „sehr überfordert gewesen“.

Auf dem Rückweg vom Krankenhaus hatte die Polizei die 24-Jährige bereits kontaktiert und wartete vor Ort, bis sie nach Hause kam.

Im Bericht der Polizei stand beispielsweise, dass der Hund sofort zutraulich gewesen sei, sich streicheln ließ und Körperkontakt suchte. Zusätzlich ließen sich Richter und Staatsanwalt spontan Fotos von dem Hund von der Angeklagten zeigen. Die Auswahl an Ausflugs- und Familienfotos war groß. „Der Hund macht keinen vernachlässigten Eindruck“, lautete das Fazit des Richters. Zusammen mit dem Staatsanwalt entschied er, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 600 Euro einzustellen.

Die junge Frau bot im Übrigen von sich aus an, den Hund zum Tierarzt zu bringen und dem Gericht ein Gutachten über den Zustand vorzulegen – sie liebe den Hund über alles, er und ihre Tochter „sind ein Herz und eine Seele“. Nötig wird das allerdings nicht. Im Übrigen ist die Frau mittlerweile umgezogen – „in die Nähe eines schönen Waldes, wo unser Hund bereits andere Hunde kennengelernt und viel Auslauf hat“.

