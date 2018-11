„Die Bilder vergesse ich nie mehr!“

Elisabeth Dorn hat ihre Hündin Resi vor einer Woche bei einem Unfall auf der Münchner Straße verloren. Der Autofahrer fuhr weiter. Auf den Zeugenaufruf der Polizei meldete sich bislang niemand.

Dachau–Der Schmerz sitzt tief bei Elisabeth Dorn. Die betagte Dachauerin hat ihre Hündin Resi vor einer Woche bei einem Verkehrsunfall auf der Münchner Straße verloren. Der Autofahrer fuhr einfach weiter. Auf den Zeugenaufruf der Polizei meldete sich bislang niemand.

Elisabeth Dorn (82) schießen die Bilder immer wieder in den Kopf, als ihre Hündin Resi am vergangenen Donnerstagabend auf der Münchner Straße in Dachau angefahren wurde. Dorn marschierte mit ihrem Rollator auf der Fahrbahn der vierspurigen Straße. Ihre schwarze Hündin ließ sie freilaufen. „Ich habe Resi noch zugerufen, dass sie nicht rüberlaufen soll“, erzählt Dorn mit brechender Stimme, den Tränen nahe. Resi schnupperte auf der anderen Straßenseite und wollte zurück zu ihrem Frauchen. „Und dann ist das Auto mit einem Affenzahn gekommen und hat die Resi voll erwischt.“ Sie ist durch die Luft geflogen, so die Dachauerin: „Ich habe noch gesehen, dass der Fahrer kurz gebremst und rausgeschaut hat, aber er ist einfach weitergefahren.“

Der Schmerz sitzt bei Elisabeth Dorn tief, Resi war ihr ein und alles: „Ich habe die letzten Tage nichts machen können, wir haben uns einfach sehr geliebt.“ Seit sieben Jahren war die mittlerweile 14 Jahre alte Mischlingshündin an ihrer Seite. Dorn schaut auf die einzigen zwei Fotos ihrer Hündin, die Bilder und der Hundepass liegen neben einer Kerze auf ihrem Wohnzimmertisch.

Die Rentnerin bekam Resi, als die vorherigen Besitzer verstarben: „Wir waren uns von Anfang an einfach sehr vertraut.“ Das zum Teil nächtliche Gassigehen gehörte zu ihrem Ritual: „Wir sind oft um zwei oder drei Uhr nachts auf der Münchner Straße spazierengegangen“ – wohlgemerkt: auf der Fahrbahn, was laut Straßenverkehrsordnung verboten ist.

Meist spazierten die beiden zur Sparkasse an der Bahnhofskreuzung und zurück, Richtung stadtauswärts. Die Rentnerin argumentiert: „Auf dem Kopfsteinpflaster kann ich mit meinem Rollator nicht laufen, da ist es total rutschig, außerdem tun mir da die Hände weh“ – weil sich Dorn gegen die Gehhilfe stemmen muss, um das Gleichgewicht zu halten. Immer wieder stoße sie auf den Gehwegen entlang der Münchner Straße auf das Hindernis Kopfsteinpflaster.

Für Resi ging sie deshalb das Risiko ein, auf der Fahrbahn Gassi zu gehen – doch spätestens am Donnerstagabend wurde ihr diese Entscheidung zum Verhängnis. „Als ich sie da liegen gesehen hab’, hat sie noch kurz aufgeschaut“, erzählt Dorn, „als hätt’ sie sagen wollen: Fraule, was ist passiert?“ Dann wurde die Mischlingshündin in die Tierklinik gebracht.

Später bekam Elisabeth Dorn einen Anruf: „Die Tierärztin hat mir erklärt, dass es ein sehr komplizierter Bruch ist und dass Resi damit immer Schmerzen haben wird.“ Deshalb hat sich die Rentnerin dafür entschieden, ihre Hündin einschläfern zu lassen. Eine schwere Entscheidung.

Elisabeth Dorn hatte über 50 Jahre immer einen Hund: „Jetzt will ich keinen mehr“, sagt sie: „Die Bilder vergess’ ich nie mehr!“