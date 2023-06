Ibiza-Feeling in der Dachauer Altstadt

Die Terrassen-Eröffnung am vergangenen Freitagabend war ein voller Erfolg. Andreas Friedlein vom Café Zaunkönig (im Hintergrund, weißes T-Shirt) als einer der beiden Initiatoren dürfte zufrieden gewesen sein. © Habschied

Auf der Terrasse des Café Zaunkönig gibt es im Sommer jeden Freitagabend einen Barbetrieb mit Lounge-Musik ‒ wenn die Stadt mitmacht.

Dachau – Untermalt von sanfter Loungemusik tummelten sich am Freitagabend zahlreiche Besucher auf der Terrasse des Café Zaunkönig an der Augsburger Straße 9 und genossen dort einen der ersten warmen Sommerabende des Jahres.

„Kein Tanzen, sondern gute Musik zum Abschalten in lässiger Atmosphäre“, so beschreibt Alex Schmid von der Dachauer Roxibar die Stimmung. Schmid, der erst vor wenigen Monaten die Roxibar von Matthias Schilcher übernommen hatte, hat mit dem Terrassen-Bar-Abend im Café Zaunkönig nun schon die zweite Attraktion für das Dachauer Nachtleben geschaffen.

Gemeinsam mit seinem Bekannten, dem Zaunkönig-Chef Andi Friedsam, will er nämlich die „Altstadt beleben“, wie er betont. Der Plan: Erst genießen die Nachtschwärmer am Freitagabend zwischen 18 und 22 Uhr einen entspannten Drink, begleitet von cooler Loungemusik, auf der Zaunkönig-Terrasse und ziehen dann weiter in die nahe Roxibar – wo es dann gern auch lauter zugehen und getanzt werden kann. Schmid und Friedsam sprechen von einer Win-win-Situation für beide Seiten, man wolle einen „fließenden Übergang“ zwischen beiden Lokalen.

Ob dieser Plan allerdings den ganzen Sommer über jeden Freitagabend umgesetzt werden kann, steht laut Schmid noch nicht fest. Nach der erfolgreichen Premiere am Freitag wolle die Stadt in der kommenden Woche über die weitere Genehmigung dieses sommerlichen Gastro-Angebots entscheiden. Mit den Anwohnern, betont Schmid, gebe es keine Schwierigkeiten.

Und wenn man am vergangenen Freitag in die Runde der Besucher fragte, die gerade gemütlich ihren Cocktail schlürften, bekam man auch nur eine Antwort: einen nach oben gestreckten Daumen.

