„Ich bin so Leguan wie möglich“

Zum Internationalen Tag der Muttersprache geben Bürger des Landkreises Dachau mit Migrationshintergrund ihre Lieblingssprüche aus der Heimat zum Besten.

Er wird seit dem Jahr 2000 jährlich am 21. Februar begangen. Die Unesco möchte mit diesem Tag die Bedeutung von Technologie und digitalen Medien für mehrsprachige Bildung in den Fokus rücken.

Lieblingswort, -satz oder -sprichwort

Im Landkreis Dachau leben natürlich Menschen, die mit anderen Sprachen als Deutsch groß geworden sind. Die Dachauer Nachrichten haben bei einigen von ihnen angeklopft und sie gebeten, uns ihr persönliches Lieblingswort, ihren Lieblingssatz oder ihr Lieblingssprichwort in ihrer Muttersprache zu verraten.

Indre Kule stammt aus Litauen und lebt seit 1994 in Deutschland, aktuell in Karlsfeld. Sie ist 50 Jahre alt und Bratschistin im Münchner Kammerorchester. Ihr Lieblingswort in litauisch ist: „labas“, das heißt auf deutsch: „hallo“. Ihr Lieblingssatz in litauisch ist: „viskas bus gerai“, was auf Deutsch „alles wird gut“ heißt.

„Hora z horoyu ne s-chodyt’sya, a lyudyna z lyudynoyu shche raz zustrinet’sya“ ist das Lieblingssprichwort von Kaplan Zoryan Augustin Atamanyuk vom Pfarrverband Maria Himmelfahrt/St. Jakob. Übersetzt heißt das: „Ein Berg kann sich dem anderen Berg nie annähern, ein Mensch wird aber dem anderen wieder irgendwann begegnen.“ Der 45-jährige Geistliche, geboren in der Ukraine, 2002 nach Deutschland gekommen und seit 2007 in Dachau tätig, mag an dem Satz besonders, dass er für ihn immer wieder zutrifft. „Ich trete immer wieder – oft ganz plötzlich – mit Menschen in Kontakt, die ich schon lange, oftmals Jahre, nicht mehr gesehen habe“, so Atamanyuk.

„Jänkïng äänd, djalïk jïrrin win wë“, zu Deutsch: „Lerne zu wissen, wie man arbeitet, um zu dienen“, ist das Motto von Amadou Faye. Der 45-jährige Maurer stammt aus dem Senegal und lebt heute in Indersdorf. Seine Sprache ist übrigens Sérrére.

Der Erdweger Pfarrer Marek Bula, 45, ist in Polen geboren. „Jak nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniadze“, ist sein Satz. Zu Deutsch: „Wenn du nicht weißt, worum es geht, dann geht’s ums Geld.“

„Wos liegt, des pickt.“ Eine Weisheit, die wir in Bayern verstehen. Ist ja auch „Österreichisch“. Was Hermine Burgermeister, 68, ehemals Religionslehrerin in Schwabhausen und heute Rentnerin mit Wohnsitz in Oberroth, damit allerdings meint, ist: „Was einmal da ist, geht nicht mehr weg.“ Die Österreicher haben bekanntlich an Schmäh, also einen gewissen Humor. Kein Wunder also, dass Hermine Burgermeister noch eine weitere lustige Redensart auf Lager hat: „Es gibt ned sovui Doog im Joah, wia da Fux am Schwanz hod Hoah.“ Für die „Preißn“ unter uns: „Das Jahr hat nicht so viele Tage wie der Fuchs am Schwanz Haare hat.“ Welch eine Erkenntnis!

Pater Matthäus Kaithamattathil ist 43 Jahre alt und wohnt in Erdweg. „Ich komme aus Kerala in Indien. Dort spricht man Malayalam“, sagt er. „In dieser Sprache ist mein Lieblingssprichwort: changaathi nannaayaal kannadi venda. Übersetzt heißt das: Wer einen guten Freund hat, braucht keinen Spiegel.“ Pater Matthäus erklärt: „Ein Spiegel reflektiert die Person so wie sie ist, unverändert, nicht beschönigt. So kann ein guter Freund dem anderen Mängel und Fehler aufzeigen, ohne ihn zu beleidigen oder zu verletzen. Er wird das immer in Liebe und zum Wohl des Anderen tun. Voraussetzung für eine solche Freundschaft ist uneingeschränktes, offenes Vertrauen. So lasst uns anderen Menschen unsere Freundschaft anbieten.“

Walter Emmanuel Hernandez Carreño, 18 und Austauschschüler aus Mexiko, wohnt derzeit in der Gemeinde Indersdorf. Er hat einen tierischen Vergleich für die Heimatzeitung. „Estoy todo lo iguana que se puede“ – „Ich bin so Leguan wie möglich.“ Walter Emmanuel Hernandez Carreño hat eine wunderbare Erklärung für seinen Spruch. Er sagt: „Es ist ein Vergleich mit der unendlichen Ruhe eines Leguans. Es bedeutet, ein friedliches Leben ohne Sorgen zu führen.“

„Finche c’è vita c’è spreranza“, auf Deutsch: „Solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung.“ Für die gebürtige Italienerin Adina Fracasso ist dieses Sprichwort aus ihrem Heimatland Italien gerade aktueller denn je. Corona, Krieg, Krise, Erdbeben – umso wichtiger findet die 59-jährige Dachauer Gastronomin dieses Sprichwort in der heutigen Zeit.

Vesna Gasser wurde einst in Slowenien geboren. Die 58-Jährige lebt nun in Weichs, wo sie als Prophylaxehelferin arbeitet. Sie sagt: „Ogibaj se kozla od spredaj, konja od zadaj, zlega cloveka pa od vseh strani.“ Übersetzt bedeutet das: „Meide eine Ziege von vorne, ein Pferd von hinten und einen schlechten Menschen von allen Seiten.“

Elena Tiessen, 39, ist in Russland geboren und lebt heute als Kinderpflegerin in Weichs. Ihr Motto ist kurz und knackig (Da unser Schreibprogramm leider keine kyrillischen Buchstaben kennt, hier der Spruch in Lautsprache): „Schast’ye zavisit ot nas samikh.“ In Deutsch heißt das: „Das Glück liegt bei uns.“

Mathilde Adler, 33, Beraterin in der Bau- und Immobilienbranche für Nachhaltigkeit kommt aus Frankreich und ist nun in Petershausen daheim. „Un ours mal léché“, meint sie, wörtlich übersetzt: „Ein Bär schlecht abgeleckt“. Es bedeutet aber Folgendes: ein ungezogener Bär, sinngemäß ein ungehobelter Kerl. Also jemand mit schlechtem Charakter und schlechte Laune. „Das sind wir oft früh am Morgen“, sagt Mathilde Adler dazu.

