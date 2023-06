Steven-Daniel Zimmer: „Ich freue mich auf die nächsten Tage!“

Von: Frederic Rist

Voller Vorfreude auf die kommenden Tage in Berlin: Steven-Daniel Zimmer ist als Athletensprecher für den Landesverband Bayern bei den Special Olympics in Berlin. Foto: Hab © Hab

Dachau – Die Special Olympics World Games beginnen an diesem Wochenende in Berlin. Mit dabei ist Steven-Daniel Zimmer aus Dachau.

Dachau - Bei den Special Olympics World Games in Berlin ist ein Dachauer mit dabei: Steven-Daniel Zimmer. Der 30-Jährige hat eine geistige Behinderung – doch das hält ihn nicht davon ab, seiner Leidenschaft nachzugehen: dem Sport. Er ist seit vielen Jahren begeisterter Leichtathlet und hat schon an zahlreichen Wettkämpfen teilgenommen. Nun steht Deutschland die größte Multisportveranstaltung seit den Olympischen Spielen 1972 bevor, bei der mehr als 7000 Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Nationen in 26 verschiedenen Sportarten gegeneinander antreten werden. Und Steven-Daniel Zimmer nimmt dabei eine besondere Rolle ein.

„Ich bin seit 2020 Athletensprecher der bayerischen Special-Olympics-Athleten und vertrete deren Interessen“, erzählt er stolz. Er ist erster Ansprechpartner für die Athleten, die mit allen Fragen und Wünschen zu ihm kommen können. Außerdem setzt er sich sehr dafür ein, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Menschen an den Special Olympics zu steigern. Jetzt hat er zum ersten Mal die Möglichkeit, zu den World Games zu fahren und dort den bayerischen Landesverband der Special Olympics zu vertreten.

Aber auch in den vergangenen Tagen erlebte er bereits aufregende Momente. „Wir haben in Olching eine Delegation aus der Karibik, aus St. Kitts und Nevis, empfangen.“ Olching ist eine von 200 Gastgeberstädten in Deutschland für die Special Olympics. Diese sogenannten Host-Towns haben das Ziel, den rund 7000 Athleten eine angenehme Anreise zu ermöglichen, bevor sie zu den Wettkämpfen nach Berlin weiterreisen. Als Repräsentant vor Ort konnte Steven-Daniel Zimmer bereits erste Gespräche mit den Athleten führen.

Im Rahmen der Special Olympics World Games steht das Thema Inklusion einmal mehr im Mittelpunkt. Sport verbindet Menschen und lässt Unterschiede in den Hintergrund treten. Auch Zimmer engagiert sich für dieses Thema.

Seit letztem Jahr ist er Mitglied der Leichtathletikgruppe des ASV Dachau und trainiert dort trotz seiner Behinderung gemeinsam mit den anderen Sportlern des Vereins. „Am Anfang waren die anderen noch etwas zurückhaltend und unsicher im Umgang mit ihm“, erzählt seine Mutter Nicole Zimmer. Doch das habe sich mit der Zeit geändert. Sie freut sich, dass das Thema Inklusion in der Region immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber auch von seiner Rolle als Athletensprecher ist sie begeistert: „Da blüht er so richtig auf und geht noch mehr aus sich heraus. Die Amtszeit ist auf drei Jahre begrenzt, danach muss man sich neu bewerben. Das will er jetzt auf jeden Fall machen!“ Aber jetzt soll er erst einmal die Zeit in Berlin genießen. Schließlich sei es eine einmalige Chance für ihn.

Bei der Eröffnungsfeier am heutigen Samstag werden bis zu 50 000 Zuschauer im Olympiastadion erwartet. Die Aussicht, vor einer so beeindruckenden Kulisse einzulaufen, macht dieses Erlebnis für Steven-Daniel Zimmer zu etwas ganz Besonderem. „Ich bin schon aufgeregt und freue mich auf die nächsten Tage. Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Es wird toll, die Athleten aus anderen Ländern kennenzulernen.“

Auch wenn er sich selbst leider nicht qualifizieren konnte, freut er sich darauf, mit den anderen Athleten mitzufiebern und sie zu unterstützen.