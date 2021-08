„Ich traf Menschen, die als einzige überlebten“

INTERVIEW - KZ-Gedenkstättenseelsorger Ludwig Schmidinger geht in Ruhestand

Nach 13 Jahren scheidet der Dachauer KZ-Gedenkstättenseelsorger Ludwig Schmidinger (65) aus dem Berufsleben aus. Gestern wurde er mit einem Gottesdienst im Innenhof des Klosters Karmel in den Ruhestand verabschiedet. Der Pastoralreferent hatte ein bundesweit einmaliges Amt inne. Ein Gespräch über die bleibende Notwendigkeit des Erinnerns.

Herr Schmidinger, lassen Sie uns über Erinnerung reden. Ist Ihnen der erste Arbeitstag in Dachau noch präsent?

Schmidinger: Was mir als einer meiner ersten Eindrücke einfällt: Ich komme in das ökumenische Team an der Gedenkstätte, mein Vorgänger ist dabei, ich werde freundlich aufgenommen, spüre große Erwartungen. Zwei Kollegen sind sehr neugierig und ich denke, die sind an dem Ort schon sehr gut angekommen – anders als ich.

Erinnern tut weh, hat der Theologe Edmund Arens einmal gesagt. Wie schmerzhaft war es für Sie selber, an einem solchen Ort des Schreckens zu arbeiten?

Schmerz habe ich unmittelbar nie empfunden, der Begriff ist zu körperlich. Ich habe mich viel mit Biografien von Häftlingen beschäftigt, gelesen bis in die Nacht hinein, bin tief in Familienschicksale eingestiegen. Da begegneten mir Menschen, die als einzige überlebten, während ihre Angehörigen alle umkamen, manchmal 40 Leute. Da gab es Momente, wo ich innerlich verstummt bin vor der Frage: Wie war das alles nur möglich?

Sollten Schulklassen zum Besuch von KZ-Gedenkstätten verpflichtet werden?

Grundsätzlich sollte ein solcher Besuch auf dem Programm stehen, aber niemand dazu gezwungen werden. Wenn das gut vorbereitet ist durch die Lehrkräfte, können das Jugendliche gut verkraften. Dachau und andere KZ-Gedenkstätten sind wichtige Lernorte, Historiker sprechen von authentischen Orten, auch wenn in Dachau gar nicht mehr so viel steht. Aber es ist der reale Ort, an dem diese Verbrechen begangen und an dem so viele Menschen ihrer Würde beraubt wurden.

Gespräche mit Zeitzeugen sind ein wichtiges Instrument in der Erinnerungsarbeit. Was tun, wenn die Erlebnisgeneration verstorben ist?

Wir und auch die nächste Generation können wenigstens noch Zeugen der Zeugen sein und müssen das auch. Das verändert die Wahrnehmung, wenn wir Geschichten erzählen, die nie unsere eigenen waren. Aber wir können noch sagen: Ich habe den gekannt und ihn noch selber gehört. Es gibt Dokumente, filmische Interviews, darüber lässt sich viel erfahren und erschließen, wenn auch sicher nicht in der Unmittelbarkeit, wie es uns vergönnt war. Nicht viel halte ich von Avataren in dem Zusammenhang, da ist mir die Gefahr einfach zu groß, dass das dann als Fake und als manipulativ abgetan wird.

Die Kirche erinnert besonders gern an ihre Helden, Heilige genannt. Wie steht es um die Erinnerung an dunkle Flecken auf der eigenen Weste?

Das ist etwas, das ich auch im Laufe der 13 Jahre in Dachau deutlicher gelernt habe: dass Kirche mit ihrer eigenen Geschichte kritischer umgehen muss. Im Grunde genommen sollte das für sie gar kein Problem sein. Sie sagt von sich, heilig und sündig zugleich zu sein. Das darf kein Lippenbekenntnis bleiben. Heilige nur als Helden anzusehen, ist im Übrigen eine sehr beschränkte Sicht. Da sind ja durchaus ganz schräge Gestalten dabei.

Aber davon zeugen nicht die vergoldeten Heiligenscheine, mit denen sie überlebensgroß auf den Altären stehen.

Das stimmt. Da braucht es eine neue, realistische Sicht und auch Darstellung.

Johann Baptist Metz hat beim Katholikentag 1978 auch die Frage aufgeworfen, wie man noch beten könne nach Auschwitz. In Dachau gibt es Kapellen und ein Kloster, da wird ständig gebetet.

Das erste Gebet kann auch ein tiefer Schrei sein. Wenn ich von der Seite komme, kann ich sagen, Gebet ist notwendig für die, die nicht völlig in die Verzweiflung stürzen wollen. Das gab es ja: dass sich Überlebende später selbst umbrachten, weil sie es einfach nicht ertragen haben. Das Gebet kann eine Möglichkeit sein, diese Unermesslichkeit des Leids und des Wahnsinns wieder abzugeben.

Wir sprechen übers Erinnern. Was sagen Sie denen, die dessen überdrüssig sind und fordern, die Vergangenheit auf sich beruhen zu lassen?

Nach vielen solcher Gespräche werde ich den Verdacht nicht los, dass diese Forderung vor allem von solchen Leuten kommt, in deren Familiengeschichten Verstrickungen vorhanden sind, wo nicht nachgebohrt werden soll. Aber das ist ein Kurzschluss. Dinge, die nicht geklärt sind, gären so lange weiter, bis sie aufploppen. Also sollte man sich ihnen stellen.

