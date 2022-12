So finden die Pfarrer die richtigen Worte für ihre Weihnachtspredigt

Von: Miriam Kohr

Pfarrer Dr. Benedikt Gnan von St. Jakob im Pfarrbüro. © Kohr

Krieg, Energiekrise, Inflation und die Nachwirkungen der Pandemie – das Weihnachtsfest wird von den aktuellen Geschehnissen überschattet. Hoffnung schenken, Licht bringen, Vertrauen haben – all das ist daher wichtig in diesen Zeiten. Die Heimatzeitung hat sich bei Pfarrern im Landkreis umgehört, wie sie für ihre Weihnachtspredigt die richtigen Worte finden.

Landkreis – „Bei den vielen Herausforderungen in der Welt, wird das nicht ganz einfach“, gibt Pfarrer Josef Mayer vom Petersberg zu, der verrät, dass die meisten Grundgerüste seiner Predigten beim Lesen während dem Spazierengehen entstehen. Er habe schon einen Grundgedanken für seine Weihnachtspredigt, verrät er. Das Zitat von Angelus Silesius „Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, und nicht in dir: Du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren“ spricht ihn gerade sehr an. Liebe geben, nicht auf sein Recht pochen oder nicht im Überfluss leben, darauf kommt es laut Mayer an. Bescheidenheit sei also – unter anderem – ein wichtiges Gut. Und sich drauf besinnen, auf was es im Leben wirklich ankommt.

Vertrauen in Gott schenken

Pfarrer Michael Bartmann, zuständig für die Gemeinden Röhrmoos und Hebertshausen, wird sich bis zum 24. Dezember ebenfalls noch feste Zeiten an einem Schreibtisch nehmen, um für die Weihnachtspredigt viel Zeitung und Bibelstellen zu lesen, seine Notizen zu machen und aus all dem dann seine Predigt zu entwickeln. Er möchte sich darauf konzentrieren, das Licht und die Liebe Gottes weiterzugeben. „Gemeckert wird nicht“, verspricht er. Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, den Optimismus nicht zu verlieren. „Die Propheten des Alten Testaments lebten ebenfalls in schweren Zeiten und schafften es, Hoffnung zu verbreiten, dass Gott eine Lösung findet“, sagt er und meint: „Das wird er auch wieder tun.“

Licht in die Herzen bringen

Pfarrer Dr. Benedikt Gnan von der Dachauer Kirche St. Jakob empfindet das Schreiben einer Weihnachtspredigt in Krisenzeit nicht zwingend als schwieriger. „Vielmehr wird es allgemein eine immer größere Herausforderung, die Gesellschaft für die Themen Glauben und Bibel zu öffnen.“ So möchte er gerade an Weihnachten die biblische Botschaft weitergeben, aber gleichzeitig die Gemeinde da abholen, wo sie gerade in ihrem Leben steht. „Krankheit, Angst, Vereinsamung sind alles Themen, welche die Bürger beschäftigen und auf die ich eingehen werde“, sagt er. Wichtig sei, die Herzen der Menschen zu erreichen und dort ein Licht zu entzünden.

Gnan, dessen Fachbereich im Theologiestudium übrigens die Predigtlehre war, schreibt seine Weihnachtspredigten sowie Silvester- und Neujahrspredigten alle parallel. Damit er selbst ein wenig Weihnachten feiern kann und nicht „von Feiertag zu Feiertag“ arbeiten muss. Sehr spät anzufangen, das würde ihn auch ziemlich nervös machen. „Die meisten Ideen für meine Predigen kommen mir oft beim Spazierengehen oder Duschen“, verrät er. Die Gedanken müsse er nur am Computer auf dem Schreibtisch seiner Pfarrwohnung ordnen und ausformulieren. Es kommt auch schon mal vor, dass Gottesdienstbesucher den Pfarrer im Nachgang fragen, ob sie denn die Predigt haben können. Da sagt er natürlich nicht nein.