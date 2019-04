Fünf Meisterpreise gehen in den Landkreis Dachau

Tabea-Tatjana Meßner ist Oberbayerns beste Absolventin ihres Faches. Die Dachauerin darf sich nun Geprüfte Medienfachwirtin nennen. Den Meisterpreis erhielten neben Meßner weitere vier Prüflinge aus dem Landkreis Dachau.

Dachau – Fünf Absolventen aus dem Landkreis Dachau haben in einer Feierstunde der IHK für München und Oberbayern den Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung erhalten. Mit ihren hervorragenden Prüfungsleistungen gehören sie zur Gruppe der 260 oberbayerischen Spitzenabsolventen in 62 IHK-Fortbildungsprüfungen. Aus dem Landkreis geehrt worden sind: Nicole Ewald aus Röhrmoos (Geprüfte Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation), Carmen Einöder-Rees aus Erdweg (Geprüfte Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen), Julia Schlemmer aus Bergkirchen (Geprüfte Handelsfachwirtin) und Sebastian Hofberger aus Dachau (Geprüfter Technischer Betriebswirt). Tabea-Tatjana Meßner aus Dachau (Geprüfte Medienfachwirtin) ist zudem die beste Absolventin ihres Faches in ganz Oberbayern.

Insgesamt schlossen in Oberbayern 3374 Teilnehmer im abgelaufenen Prüfungsjahr ihre Fortbildungen als Meister, Fachwirte, Fachkaufleute oder Betriebswirte erfolgreich ab. IHK-Vizepräsidentin Kathrin Wickenhäuser-Egger und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gratulierten allen Absolventen zu ihrem Erfolg. „Mit Ihrer Fachkompetenz und Ihrer Praxiserfahrung stehen Ihnen in den Unternehmen alle Türen offen“, betonte Wickenhäuser-Egger. „Ihre erworbenen Qualifikationen sind am Arbeitsmarkt in den Zeiten des Fachkräftemangels sehr gefragt“, so die IHK-Vizepräsi-dentin weiter.

Wirtschaftsminister Aiwanger betonte: „Die heutigen Absolventen haben den Wert der beruflichen Bildung erkannt. In der Wirtschaft und der Gesellschaft sehe ich aber noch Nachholbedarf. Durch Kampagnen wie ‚Ausbildung macht Elternstolz‘ oder mithilfe der ‚Ausbildungs-Scouts‘ wollen wir die Bedeutung der beruflichen Ausbildung wieder in den Köpfen verankern.“ Die IHK-Vizepräsidentin und der Wirtschaftsminister dankten auch den rund 1700 ehrenamtlichen Fortbildungsprüfern der IHK für München und Oberbayern für ihr Engagement.

Die größte Gruppe unter den IHK-Fortbildungsabsolventen sind heuer die Geprüften Wirtschaftsfachwirte, gefolgt von den Handelsfachwirten, Industriemeistern Metall, Betriebswirten sowie Personalfachkaufleuten. Die bayerische Staatsregierung fördert die Aufstiegsqualifizierung seit September 2013 mit dem Meisterbonus. Dieser wurde zum 1. Januar 2018 auf 1500 Euro erhöht. 2018 hat die IHK in Oberbayern 4 Millionen Euro an Meisterboni ausgezahlt, ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die beruflichen Aussichten für Fortbildungsabsolventen sind laut einer IHK-Studie hervorragend. Danach fehlen bereits heute 260 000 Fachkräfte in Bayern. Gesucht werden in erster Linie nicht Akademiker, sondern zu fast 80 Prozent beruflich qualifizierte Mitarbeiter. dn