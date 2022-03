Illegales Autorennen mit allen Tricks - Frau (22) und Mann (20) verurteilt

Von: Christiane Breitenberger

In Dachau haben sich eine Frau und ein Mann ein illegales Autorennen geliefert. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn

Eine Frau und ein Mann hatten sich im vergangenen Jahr in Dachau ein illegales Autorennen geliefert. Nun hat das Amtsgericht die beiden zu Geldstrafen und Führerscheinentzug verurteilt.

Dachau – Im Internet gibt es viele Videos von illegalen Autorennen. Das Video von dem Rennen, das sich eine 21-Jährige und ein 19-Jähriger zwischen Dachau und Karlsfeld geliefert hatten, hat allerdings keiner der Teilnehmer gefilmt, sondern ein Polizist. Deswegen gab’s nach dem Rennen auch keine Likes, sondern Führerscheinentzug für die Fahrer und: ein Gerichtsverfahren.

In der Verhandlung am Dachauer Amtsgericht hört man von den beiden Angeklagten nicht viel, allerdings: Dass sie die Sache wirklich sehr bereuen. „Mir tut das Ganze aufrichtig leid“, so die heute 22-Jährige aus Gröbenzell.

Auch der mittlerweile 20-Jährige aus München betonte: „Ich entschuldige mich für meine Tat und möchte das Beste daraus machen.“ Den Rest klären die Anwälte für die beiden Angeklagten. Sie räumten für ihre Mandaten alles, was auf dem Video zu sehen ist, ein.

Illegales Autorennen in Dachau: Frau und Mann landen vor Gericht

Was sich genau in der Februarnacht vor einem Jahr abgespielt hatte, konnten sich die Zuhörer im Gerichtssaal noch mal in Ruhe ansehen: Die damals 19- und 21-Jährigen liefern sich auf der Bundesstraße 304 zwischen Dachau und Karlsfeld ein „Kopf an Kopf“ Rennen, wie es der Staatsanwalt ausdrückte.

Mit Tempo 120 bis 130 heizen die beiden, in Mercedes und Audi, die Schnellstraße entlang, bis: sie die rote Ampel in Karlsfeld sehen. Die beiden bremsen kurz ab, aber das Rennen ist noch nicht vorbei. Die junge Frau greift zu einem verbotenen Trick: Sie umfährt die rote Ampel, indem sie nach rechts abbiegt, eine scharfe 180-Grad-Drehung hinlegt, bei der sie um die Kurve driftet und dann wieder nach rechts auf die B 304 Richtung Allguth-Tankstelle weiterfährt. Das will ihr Gegner offenbar nicht auf sich sitzen lassen und: fährt schlicht über die rote Ampel. Das ist der Moment, in dem das Blaulicht angeht.

Da die beiden Angeklagten ihre „ganz blöde Tat“, wie es die Verteidigerin nannte, einräumten, ging es vor Gericht voranging nur noch darum, zu entscheiden, wie diese laut Verteidigerin „richtig dumme Sache“ geahndet wird.

Illegales Straßenrennen: Raser vor Amtsgericht Dachau verurteilt

Der Vertreter der Jugendgerichtshilfe legte in seinem Bericht in der Hauptverhandlung nahe, den jungen Mann noch nach Jugendstrafrecht zu bestrafen. Es handle sich hier um jugendtypisches Verhalten, das beweise die mangelnde Impulskontrolle, das Kräftemessen, das „Leben im Moment“.

Das unterstrich die Verteidigerin des Angeklagten. Ihr Mandant „lebt noch bei seinen Eltern, seine Mutter regelt sein Leben, kauft für ihn ein, macht die Wäsche.“ Es tue ihm sehr leid, seine Eltern enttäuscht zu haben. Auch die 22-Jährige „schämt sich vor ihrer Familie sehr für ihre Tat“, so ihr Verteidiger. Für sie kommt allerdings kein Jugendstrafrecht mehr in Frage.

Am Ende verurteilte Richterin Cornelia Handl die beiden zu jeweils einem Jahr Führerscheinentzug – acht Monate davon haben sie bereits hinter sich. Zudem muss der junge Mann an einem Fahreignungsseminar teilnehmen und 1000 Euro an den Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr bezahlen, „denn es soll ja auch finanziell wehtun“, so die Richterin.

Auch die 22-Jährige muss eine Strafe von 30 Tagessätzen in Höhe von 40 Euro zahlen. Für beide war es das erste Mal vor Gericht – der Verteidiger betonte: „Sowas wird nie wieder vorkommen.“

