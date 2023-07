„Im Bauhof ist Teilzeit halt schwierig“

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Im großen Saal des Landratsamtes ging es um die Frauenförderung im Landkreis Dachau. © Archiv/Landratsamt

In einem fraktionsübergreifenden Antrag wollten die Kreisrätinnen wissen: Wie steht es um die Frauenförderung im Landkreis? Die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern? Die Bezahlung? Die Antwort fällt weitgehend befriedigend aus.

Dachau – Seit 1996 gibt es in Bayern das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Ziel des für den Freistaat damals revolutionären Gesetzes war „die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Bayern“ und dabei insbesondere „die Erhöhung der Anteile der Frauen in Bereichen, in denen sie in erheblich geringerer Zahl beschäftigt sind als Männer, um eine ausgewogene Beteiligung von Frauen zu erreichen“. Zudem solle damit auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit „hingewirkt“ werden und „die Chancengleichheit in allen Aufgabenbereichen als durchgängiges Leitprinzip berücksichtigt“ werden.

Frauenbilanz: Ganz gut

Vor zwei Jahren schon hatte eine fraktionsübergreifende Truppe von Kreisrätinnen wissen wollen, wie weit es her ist im Landkreis mit der Umsetzung dieser Ziele. Nun, zwei Jahre später, folgte diese Anfrage erneut. Konkret: Wie fällt die „Frauenbilanz“ im Landratsamt, in der Stadt- und den Gemeindeverwaltungen sowie bei ausgewählten freien Trägern wie Awo, Johanniter, VdK und Weitblick Jugendhilfe aus? Die Antwort, die Wolfgang Reichelt als zuständiger Sachgebietsleiter im Landratsamt dem Kreistag am Freitag gab, lautete grob zusammengefasst: ganz gut.

Demnach gibt es – dank Tarifverträgen – keinerlei Lohngefälle bei gleicher Aufgabe. Oder, anders formuliert: Der Gesetzgeber und die Tarifparteien verhindern, dass Behörden oder freie Träger wie die Awo auch nur den Hauch einer Ungleichheit auf dem Lohnzettel entstehen lassen.

Was weder Gleichstellungsgesetz, noch sonstige Fördermaßnahmen bislang aber bewirkt haben: die Aufhebung klassischer Männer- oder Frauendomänen. Reichelt zufolge ist das Reinigungspersonal der befragten Behörden und Einrichtungen fast zu 100 Prozent weiblich, gleiches gilt für das Personal in der Kinderbetreuung. Auch die Verwaltungsjobs in den Rathäusern sind zum größten Teil mit Frauen besetzt.

Das gegenteilige Bild zeigt sich laut Reichelts Umfrage in den Bauhöfen, im Bereich EDV und Hausmeistertätigkeit. „Am Bauhof ist Teilzeit oder Homeoffice halt schwierig“, so Reichelt. Und zum Amusement mancher männlicher Kreisräte fügte er noch an: „Oder sollen wir Straßenschäden virtuell beseitigen?“

Immerhin: Dank Gleichstellungsgesetz gelang es in den vergangenen Jahren, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Das Gesetz besagt nämlich, dass „bei gleicher Eignung“ die Stelle mit einer Frau zu besetzen sei. Reichelt zufolge sind damit Führungspositionen den Frauen mindestens so zugänglich wie den Männern.

Mehr Männer inFührungspositionen

Dass sich in den vergangenen Jahren der Anteil an Männern in Führungspositionen trotzdem „insgesamt etwas erhöht“ hat, liege schlicht daran, dass sich keine Frauen auf die Stelle beworben hätten. Dies bestätigte Landrat Stefan Löwl aus seiner Erfahrung als Behördenleiter: „Geeignete Frauen trauen sich eine Führungsposition leider oft nicht zu.“

Wobei die Zahlen beziehungsweise die Statistik, die Reichelt zu seinem Vortrag an die Wand warf, mit Vorsicht zu genießen sind. So waren im Jahr 2021 bei der Gemeinde Weichs etwa 100 Prozent der Führungspositionen männlich besetzt. Aktuell sind es nur noch 75 Prozent – was darauf zurückzuführen ist, dass von den vier Führungspositionen nun eine von einer Frau eingenommen wurde.

Ähnlich vorsichtig zu werten ist auch die gute Lage für Frauen in Sulzemoos. Dort sind laut Statistik seit Jahren 80 Prozent der Leitungsstellen in der Verwaltung weiblich. Bei kleinen Verwaltungen, so Reichelt, führe eine Neueinstellung eben gleich zu großen Änderungen. Gemeinden wie Petershausen oder Haimhausen beteiligten sich denn auch gar nicht an der Umfrage.

Gleiche Chancenfür Frauen

Was dagegen sicher ist, und vor allem langfristig im Hinblick auf den Fachkräftemangel wichtig werden könnte: Für den Wiedereinstieg in den beruflichen Alltag stehen den Frauen in den Landkreis-Behörden sowie den befragten Einrichtungen alle Türen offen. Reichelt zufolge gebe es flexible Teilzeitangebote, Gleitzeit und betriebliche Kinderbetreuung. Löwl fasste es so zusammen: „Wir haben das gleiche Geld, wir haben die gleichen Chancen. Wir haben, haben, haben.“ Die Frauen müssten ihre Chancen jetzt nur noch ergreifen.