Im Dialog mit Gedichten von KZ-Häftlingen

Von: Nikola Obermeier

„Dachauer Elegien“, neues Werk von Dr. Norbert Göttler, mit Bildern von Horst Thürheimer. © Privat

Dr. Norbert Göttler, Lyriker und Historiker, verwendet in seinen „Dachauer Elegien“ Elemente aus Gedichten, die im KZ entstanden sind.

Dachau – Einige Gefangene des Konzentrationslagers Dachau haben Gedichte hinterlassen, die sie einst unter Lebensgefahr geschrieben haben. Bezirksheimatpfleger Dr. Norbert Göttler, Lyriker und Historiker, aus Hebertshausen, verwendet in seinen „Dachauer Elegien“ Elemente daraus, verbindet sie mit eigenen Gedanken und Metaphern. Der Münchner Künstler Horst Thürheimer begleitet die „Dachauer Elegien“ mit abstrakten Bildern.

Gedichte von Dachauer KZ-Gefangenen als Grundlage

Schon der Titel deutet hin auf das, was den Leser des Buches erwartet: die literarische Form der Elegie, des Klagegesangs, ein Gedicht mit einem traurigen Thema und in oftmals schwermütiger Stimmung und im Ton wehmütiger Klage verfasst. Grundlage für die „Dachauer Elegien“ waren Gedichte von Dachauer KZ-Gefangenen, die zwischen 1933 und 1945 inhaftiert, drangsaliert und gefoltert wurden. Norbert Göttler, der in Walpertshofen und somit in der Nähe zum ehemaligen KZ Dachau und seinen Außenlagern aufwuchs, tritt in einen inneren Dialog mit den Häftlingen und begibt sich mit ihnen auf eine Wanderung über die schwarze Erde des Dachauer Mooses.

Wir stehen mit dem Autor des Gedichts vor dem Eingang der KZ-Gedenkstätte, er erfährt, dass seine Gäste nicht kommen können, er muss die Besucher also nicht durch die Gedenkstätte führen und ist erleichtert, allein zu sein mit der Betroffenheit, die ihn an diesem Ort überkommen. „Der Ort wiederfährt mir, wird fremder und fremder. Der du warst in fernen Tagen, bist du heute schon längst nicht mehr.“ Kursiv gedruckt stechen die Verse und Zitate der Häftlinge heraus, hier von Jura Soyer, inhaftiert in Dachau und Buchenwald, wo er 1939 starb.

Dr. Norbert Göttler, Autor der „Dachauer Elegien“ © privat

Drei Männer schieben sich ins Bild, ihre „Augen tief und schwer“. Sie fordern den Autor auf, ihnen zu folgen. Auch die Leser werden mitgezogen auf die Wanderung in eine kalte Winterlandschaft. Das Grauen wird auf dem Weg spürbar. „Schwarz die Erde und schwarz der Wind. Pechschwarz, aschenschwarz. Weiße Kiesel liegen darin wie Kindergebein.“ Die Ängste und Stimmen der Gefangenen werden spür- und hörbar: „Unmenschliche Schreie brachte uns die Nacht.“

In einem Vorwort beschreibt der Kulturjournalist Gottfried Knapp, dass Norbert Göttler Sätze einfließen lässt, die aus den schriftlichen Hinterlassenschaften ehemaliger Häftlinge stammen, aus Texten, die in brutaler Not verfasst sind. „Sie wirken im regelmäßigen Duktus der Strophen wie Zitate aus einer Zone des Schreckens, wie Verzweiflungsschreie, die nicht laut hinausgeschrien werden konnten, die niedergekritzelt werden mussten.“

Die abstrakten Bilder von Horst Thürheimer begleiten die „Dachauer Elegien“. Sie reagieren mit ihren düsteren Farben eindrucksvoll auf den Text. „Diesen Bildern gelingt es, uns anzufassen“, schreibt Knapp. „Sie lassen uns innehalten. Viel mehr kann Kunst nicht erreichen.“

Dachauer Elegien von Norbert Göttler und Horst Thürheimer. 52 Seiten, Hardcover, September 2022. ISBN 978-3-96233-351-5

