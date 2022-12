Im Impfzentrum gehen die Lichter aus

Von: Stefanie Zipfer

Zusammen machten sie gestern das Licht im Impfzentrum Dachau aus: Dennis Behrend, Beate Grimm (Johanniter), Dr. Christian Günzel, Max Frisch, Monika Baumgartner-Schneider (Abteilungsleiterin Gesundheitsamt Dachau), Landrat Stefan Löwl und MdL Bernhard Seidenath (von links). © hab

Nach nahezu zwei Jahren haben die beiden Corona-Impfzentren in Dachau und Karlsfeld gestern offiziell ihren Dienst eingestellt. Hausärzte sollen in Zukunft deren Aufgabe übernehmen. Für die Verantwortlichen endet eine besondere, am Anfang wilde, alles in allem aber unvergessliche Zeit.

Dachau – Für Horst Oschmann war es nur ein kleiner Pieks, für den Landkreis aber ein großer Schritt: Der damals 92-jährige frühere Kreisgeschäftsführer des BRK Dachau war der erste, der unter dem Beifall der Anwesenden am 27. Dezember 2020 die erste Corona-Impfung im Dachauer Impfzentrum bekam. Wie bedeutsam der Moment war, verdeutlicht die Tatsache, dass Oschmann mit hochgezogenem Hemdsärmel nicht nur für die Presse posieren musste, sondern anschließend auch noch auf einem Selfie mit einer BRK-Kollegin verewigt wurde. Vor den zahlreich anwesenden Ehrengästen nannte Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath den Impfstart im Rotkreuzhaus „einen entscheidenden Schritt im Kampf gegen Corona“.

Doch nach diesem feierlichen Impf-Auftakt folgten erst einmal schwierige Wochen. Landrat Stefan Löwl erinnert sich an eine „ganz ganz wilde Zeit“. Denn auch wenn der Landkreis mit einer vergleichsweise einmalig guten Infrastruktur ausgestattet war, fehlte es an Impfstoff.

Zwei Impfzentren – eines in Dachau und eines in Karlsfeld – waren dem Landkreis genehmigt worden, der Standard in der Region war nur ein Impfzentrum pro Landkreis. „Da München aber anfangs nur in Riem, also im Osten der Stadt impfte, war der Plan, dass Münchner aus dem Norden und Westen der Stadt zu uns nach Karlsfeld kommen sollten“, so Löwl.

Bis in den frühen Sommer hinein aber galt eine strenge Priorisierung. Der Impfstoff war so knapp, „da hätte keine Spritze runterfallen dürfen“, erinnert sich Dr. Christian Günzel. Der Allgemeinmediziner war im April 2020 zum Versorgungsarzt des Landkreises berufen worden – auch seine Tätigkeit endet übrigens an diesem Samstag. Günzels Aufgabe bestand darin, die ärztliche Leitung der beiden Impfzentren zu übernehmen. Mit Apotheker Max Lernbecher, der für das Management des Impfstoffs zuständig war, mit Max Frisch als BRK-Zuständigem für das Dachauer Impfzentrum sowie Neslihan Bektas vom Johanniter-Impfzentrum Karlsfeld bildete er – wie Landrat Löwl es nennt – „das Dream-Team“, ohne das der Impfbetrieb im Landkreis nicht hätte funktionieren können.

Ein Sicherheitsdienst war unverzichtbar

Ebenfalls unverzichtbar waren aber gerade in der Anfangszeit ein Sicherheitsdienst, der rund um die Uhr den Lagerort der Vakzine überwachte, und: gute Nerven! Denn, so gut ausgerüstet man vielleicht vor Ort mit den beiden Impfzentren war, war es auch das Terminvergabesystem, das die Bürger in den Wahnsinn und die Verantwortlichen zur Verzweiflung trieb.

Versorgungsarzt Günzel übt hier auch vergleichsweise deutliche Kritik an den Zuständigen in München: „Im Gesundheitsministerium dürfte bekannt gewesen sein, dass die Impfung irgendwann kommt. Drum hätte man ja vielleicht auch ein halbes Jahr früher anfangen können, ein praktikables System zu entwickeln.“ Landrat Löwl ist zurückhaltender: Das System BayImco sei am Anfang einfach „viel zu kompliziert und komplex“ gewesen.

Die Folge: Das „hemdsärmeligere“ System des Landkreises – in Form einer Telefonhotline sowie einer Online-Maske – war gerade in den ersten drei bis vier Tagen heillos überlastet. Löwl: „Da hat Gott und die Welt angerufen!“

Das Gefühl, erstmals „vor die Welle“ zu kommen, hatten Löwl und Co. dann ab Ende April, Anfang Mai 2021, wie Löwl sich erinnert. In einer Nacht-und-Nebel-Telefonaktion trieb er 10 000 Dosen des Impfstoffs Astra-Zeneca auf, dazu kamen Sonderimpfaktionen wie „Impf in den Mai“. Erstmals stellte sich so etwas wie Entspannung ein, erstmals blieben angebotene Termine unbesetzt. Bei „Impf in den Mai“ sorgte ein DJ für Musik, die Leute tanzten. „Das werde ich nie vergessen“, so Löwl.

Die gute Stimmung über den Sommer aber verflog schnell, als im Herbst 2021 – laut Löwl „gefühlt über Nacht“ – jeder geimpft werden wollte. „Es kamen sogar Leute aus NRW nach Dachau!“ Um die enorme Nachfrage zu decken, mussten die über den Sommer reduzierten Kapazitäten schlagartig wieder hochgefahren werden. Für die Betreiber der Impfzentren, BRK und Johanniter, ein Kraftakt. BRK-Chef Dennis Behrendt formuliert es so: „Bei dem dynamischen Verlauf der Pandemie und der Impfwellen bestand immer wieder eine massive Ungewissheit über die Zukunft des Impfzentrums. Hier hätten wir erwartet, dass die Entscheidungen zur Fortführung des Betriebes deutlich früher getroffen worden wären, um Klarheit für das Impfzentrumspersonal zu schaffen.“ Der Unmut der (ungeduldigen) Bevölkerung habe dann nämlich leider oft die Mitarbeiter vor Ort getroffenen.

Bis zum Jahresende 2021 aber war auch dieser Ansturm bewältigt, auch dank der vielen Impfaktionen in den Landkreisgemeinden. Seit Jahresbeginn 2022 sinken die Impfzahlen stetig. In den vergangenen Wochen wurden in den Impfzentren – das Karlsfelder Zentrum agierte zuletzt ohnehin nur noch in Form von mobilen Teams – zwischen zehn bis 20 Impfdosen täglich verabreicht. Der Beschluss aus München, die Impfzentren zum Jahresende zu schließen, geht für Landrat Löwl daher völlig in Ordnung: „Für die jetzige Nachfrage brauche ich diese Logistik nicht mehr. Das schaffen die Hausärzte jetzt locker.“

Was Arzt Günzel von den vergangenen beiden Jahren in Erinnerung bleibt, ist daher – trotz aller Startschwierigkeiten und der hohen Emotionalisierung des Themas – das Gefühl, „dass wir hier in Dachau mehr gut gemacht haben als schlecht. Wir haben den Menschen wirklich geholfen“! BRK-Chef Behrendt und seine Kollegen werden ebenfalls nie die Dankbarkeit der Menschen vergessen, „das war ein unglaublicher Ansporn für uns“!

Eine Bilanz in Zahlen: Impfdokumente höher als ein Kirchturm Zehn Bürger haben am 27. Dezember 2020 im Landkreis Dachau ihre erste Corona-Schutzimpfung bekommen. Tausende weitere Impfungen kamen bis gestern Abend dazu, in Summe wurden 158 920 Dosen in den beiden Impfzentren verabreicht. Über 300 Mitarbeiter dort waren in allein 1000 Tagesschichten beschäftigt – die selbst zu Zeiten der Ausgangssperre in Sonderimpfaktionen bis weit nach Mitternacht gingen; bei der Impfaktion „Impf in den Mai“ sogar die ganze Nacht lang. Beim „Vatertagsimpfen“ im Mai 2021 wurden 2650 Erstimpfungen verimpft – der Höchstwert an Impfungen an einem Tag! Klar, dass all diese Impfungen dokumentiert wurden: 1152 Ordner Impfdokumentation stapeln sich damit auf über 80 Meter – das würde den höchsten Kirchturm im Landkreis Dachau, nämlich in Altomünster, noch um einiges überragen! Der durch den Landkreis tourende Impfbus öffnete in den vergangenen Monaten 160 Mal seine Türen. Zusammen mit Standorten in Gemeindehäusern, Gaststätten oder Schulen boten die Impfteams in über 350 Einsätzen ein unkompliziertes Angebot vor Ort. Auch mit dem Drive-In-Impfen am Karlsfelder See lockte der Landkreis Impfwillige an. Einmalig in Bayern impften bis zu fünf Impfteams gleichzeitig – die Impflinge mussten dafür nicht einmal das Auto verlassen.