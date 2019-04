Im Landkreis Dachau herrscht Vollbeschäftigung

Mit einer Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent gibt es aktuell so wenig Erwerbslose wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die größten Profiteure von dem Trend sind Langzeitarbeitslose. Sogar dem Jobcenter wird die Entwicklung „langsam unheimlich“.

Dachau – „Unter 600 Arbeitslose kommen wir nie!“ Das war noch vor wenigen Jahren eine fast in Stein gemeißelte Überzeugung von Peter Schadl. Heute ist der Chef des Dachauer Jobcenters für 438 Arbeitslose verantwortlich – und der Trend geht weiter nach unten. „Selbst mir wird das langsam unheimlich“, sagt er angesichts der neuesten Arbeitsmarktzahlen.

Tatsächlich belegen die jüngsten Zahlen der Agentur für Arbeit Freising, die auch die Landkreise Dachau, Ebersberg und Erding betreut, dass in der Region mit einer Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent Vollbeschäftigung herrscht. Der Landkreis Dachau verzeichnet dabei sogar den größten Beschäftigungszuwachs: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist hier zwischen September 2017 und September 2018 um 4,2 Prozent beziehungsweise um 1736 auf insgesamt 43 563 Beschäftigte gestiegen.

Die größten Profiteure von dem Trend sind eindeutig Peter Schadls Kunden, also diejenigen Arbeitslosen, die länger als ein Jahr ohne Job sind und gemeinhin als Hartz-IV-Empfänger bezeichnet werden.

Klar, sagt Schadl, „wir werden uns nie ganz abschaffen“. Doch aktuell sei der Arbeitsmarkt so gut, dass Arbeitgeber sogar „Leute mit Defiziten einstellen“ würden; Fachmann Schadl spricht in dem Zusammenhang von einem „Bewerbermarkt“. Zuletzt hätten seine Kollegen sogar einen Mann vermittelt, der acht Jahre nicht in Lohn und Brot gestanden habe! „Seit 1. März“, so Schadl, „hat er eine Stelle als Bauhelfer“.

Apropos Baubranche: Der Bau sowie der Bereich Lager und Logistik hätten gerade eine „enorme Aufnahmefähigkeit“. Was den Landkreis Dachau aber so besonders mache: „Wir haben hier einen guten Mix aus allen Branchen. Wir sind nicht von wenigen großen Arbeitgebern abhängig.“ In Zahlen bedeutet dies: Im Jahr 2018 konnte das Jobcenter jeden vierten Hartz-IV-Empfänger in feste Jobs vermitteln.

Dabei gebe es bei der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen verschiedene „Hemmnisse“, wie Schadl es formuliert: etwa die Gesundheit und die Mobilität der Personen, die Dauer ihrer Arbeitslosigkeit oder ihre Berufsausbildung. Der aktuelle Job-Boom im Landkreis lasse die Arbeitgeber jedoch über vieles hinwegsehen – was in Punkto Deutschkenntnissen vor allem Asylbewerbern nützt: Schadl zufolge konnten viele Flüchtlinge einerseits in Hilfsjobs – vor allem auf dem Bau – vermittelt werden, andere würden „die tollsten Ausbildungsberufe“ finden, etwa als Aufzugsmonteur oder Chemielaborant.

Natürlich macht man sich im Jobcenter auch Gedanken darüber, was wird, wenn die Wirtschaft wieder abschwingt: „Irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht“, fürchtet Schadl. Bis dahin aber will er die Zahl seiner „Klienten“ weiterhin nach unten drücken, denn: „Jeder ist einer zu viel!“

Bester März seit 1998