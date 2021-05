Jetzt wird im Landkreis Dachau bei den Zweitimpfungen Gas gegeben

Laut Landratsamt liegt die Impfquote im Landkreis Dachau bei 44 Prozent. Die wichtigen Zweitimpfungen werden in den kommenden Tagen deutlich zunehmen.

Laut Landratsamt liegt die Impfquote im Landkreis Dachau bei 44 Prozent. In Bayern sind es vergleichsweise 38 Prozent und in Deutschland 37 Prozent. 68 187 Personen haben im Landkreis Dachau ihre erste Impfung erhalten. 14 577 Landkreisbürger sind bereits vollständig immunisiert. Das entspricht einer Quote von 10,8 Prozent. In den Hausärzten sind bisher 21 320 Erstimpfungen erfolgt. Etwas 30 Prozent der Erstimpfungen werden aktuell von den niedergelassenen Ärzten durchgeführt, 70 Prozent der Impfungen entfallen auf die beiden Impfzentren sowie die mobilen Impfteams.

Die wichtigen Zweitimpfungen werden in den kommenden Tagen deutlich zunehmen. Hierbei ist wichtig, dass der volle Schutz, der auch für die entsprechenden Befreiungen von der Testpflicht oder bei den Kontaktbeschränkungen relevant ist, erst 14 Tage nach der Zweitimpfung eintritt.

Aufgrund vermehrter Nachfragen zur Zweitimpfung weist das Landratsamt Dachau darauf hin, dass die notwendigen Zweitimpfungen aktuell grundsätzlich nach sechs Wochen (BioNTech und Moderna) oder 12 Wochen (AstraZeneca) stattfinden. Die Zweitimpfung wird von der gleichen Stelle durchgeführt, an der auch die Erstimpfung stattfand. Einzelne Änderungen, wie Kapazitätsengpässe werden individuell von den impfenden Stellen kommuniziert. Eine Terminverlegung für die Zweitimpfung ist grundsätzlich nur nach dem eigentlichen geplanten Zweitimpftermin möglich. Aktuell erarbeitet das Landratsamt mit dem Versorgungsarzt und den Impfzentren an Möglichkeiten, die Zweitimpfungen mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca bereits nach neun Wochen anzubieten. Dies wird frühestens nach den Pfingstferien möglich sein. Eine ausreichende Anzahl von Zweitimpfdosen zu dem festgelegten Zweitimpftermin ist bestellt und zugesagt.