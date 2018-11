Restmülltonne wird billiger, Biomülltonne teurer

Im Landkreis Dachau wird die Restmülltonne ab 2019 billiger und die Biomülltonne teurer. Zudem gibt es eine weitere gute Nachricht.

Dachau – Der Kreistag hat einstimmig die Änderung der Abfallgebührensatzung für den Landkreis Dachau beschlossen, mit positiven Folgen für die Restmülltonnennutzer. Sie zahlen ab dem neuen Jahr rund elf Prozent weniger. Im Gegenzug wird das entleeren der Biotonne um 24 Prozent teurer. Und noch eine gute Nachricht gibt es: Wer seinen Wonneproppen in Mehrweg-Windeln packt oder an Inkontinenz leidet, bekommt einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 75 Euro.

Die Kommunale Abfallwirtschaft hat in den zurückliegenden Monaten gut gewirtschaftet. „Die erzielten Überschüsse geben wir nun in Form einer Ermäßigung an die Bürger zurück“, so Landrat Stefan Löwl. Das macht bei jeder Tonnengröße – mit leichten Abweichungen – rund elf Prozent im Jahr aus. Ein Beispiel: Wer einen 60-Liter-Behälter hat, zahlt künftig 75,60 Euro im Jahr statt 84,60 Euro.

Die Steigerung der Gebühren für die Biotonne ist den Verwertungskosten geschuldet, die sich in letzter Zeit um 50 Prozent erhöht hätten, so das Landratsamt. Von den 34 000 veranlagten Grundstücken im Landkreis sind rund 6200 (18 Prozent) von der Erhöhung betroffen, wobei sich diese bei etwa 5200 Grundstücken (15 Prozent) auf 60 Cent im Jahr beschränkt. Die Eigentümer der restlichen 1000 Grundstücke (drei Prozent) müssen zwischen 3,60 und 6,60 Euro im Jahr mehr berappen.

Die 75 Euro für das Verwenden von Mehrweg-Windeln gibt es unter folgenden Voraussetzungen: Hauptwohnsitz im Landkreis, das Kind darf bei Antragstellung nicht älter als zwei Jahre sein, eine Rechnung über mindestens 150 Euro für die Windeln oder einen Vertrag mit einem Windeldienst. Im Falle von Inkontinenz braucht es ein ärztliches Attest.

In der Sitzung wies Landrat Stefan Löwl schließlich noch auf ein weiteres Angebot des Kreises hin: Die Kommunale Abfallwirtschaft holt für 20 Euro pro Kubikmeter Sperrmüll von Zuhause ab. „Das ist zwar nicht kostentragend“, so der Landrat im Kreistag. Dennoch wolle man diesen Service den Bürgern bieten.