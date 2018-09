Schnelle Hilfe und Informationen auf anonymen Wegen

Im Landkreis Dachau ist ein Netzwerk gegen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gegründet worden - mehr als nur ein Signal.

Dachau – Frank Jürgen Menauer, HNO-Arzt und Vater einer Jung-Gymnasiastin, brachte es auf den Punkt: „Das Thema ist aktueller den je.“ Damit meint der Mediziner die sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen. Er habe das in Gesprächen, die er bezüglich des Übertritts seiner Tochter auf die Oberschule führte, herausgehört. Und weil Menauer auch noch Vorsitzender der Löwenkinder Dachau, ein Verein, der sich um sozial benachteiligte und seelisch vernachlässigte Kinder und Jugendliche kümmert, ist, übergab er zusammen mit seinem Bruder Carl-Gunther Rauch bei einer Pressekonferenz im Landratsamt eine Spende im vierstelligen Bereich an die Vertreter des neu formierten „Netzwerks – Landkreis Dachau gegen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen“.

Zum Netzwerk haben sich zahlreiche Institutionen (siehe Kasten) zusammengetan, „damit Betroffene auf schnellen, anonymen Wegen Informationen bekommen“, so Alexandra Satzger, stellvertretende Sachgebietsleiterin im Jugendamt und Motor des neuen Bündnisses. Denn: „Wenn man zum Jugendamt geht, wird es offiziell“, so Landrat Stefan Löwl, und das müsse nicht in jedem Fall sein. Angesprochen fühlen sollen sich die Betroffenen, aber natürlich auch deren Eltern und andere Angehörige, aber beispielsweise auch Fachkräfte, die mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten.

Freilich ist das Netzwerk erst im Entstehen. Sondierungsgespräche fanden jedoch bereits statt, bei denen viele Ideen auf den Tisch kamen. Und so wird es bald eine Homepage geben oder Fachvorträge. Und dann erfahren Betroffene auch, wie sie Kontakt zum Netzwerk aufnehmen können. Der Termin für eine Podiumsdiskussion, bei der Eltern, Jugendliche und Fachkräfte debattieren werden, ist bereits für Dienstag, 20. November, um 20 Uhr im Thomahaus anberaumt.

Eines ist klar: Das Netzwerk bietet Aufklärung, zeigt Möglichkeiten zur Prävention, vermittelt Informationen und möchte Unsicherheiten abbauen. Aber: „Wir können keine Einzelfallberatung anbieten, nur den Weg dahin“, betont Alexandra Satzger.

Und weil „man im Kampf für die Kinder auch Geld braucht“, so Landrat Löwl, komme der überaus großzügige Obulus der Löwenkinder e.V. gerade recht. Schließlich soll das Netzwerk dieses Mal lange Bestand haben. Eine ähnliche Gemeinschaft gab es im Landkreis Dachau bereits von 1992 bis 2013, doch dann löste sich der damalige „Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Landkreis Dachau“ auf. Gründe waren personelle Veränderungen im Jugendamt, aber auch die Bindung von Personal in der aufkommenden Asylproblematik.

Im Netzwerk dabei sind: AWO-Kreisverband Dachau, Caritas-Zentrum Dachau, Forum Familie, Kinderschutz e.V., Kreisjugendring, Landratsamt, Löwenkinder e.V., Pro Familia Bruck, Staatliches Schulamt, Weißer Ring und der Verein für Jugend und Soziales (ZJE).

Thomas Zimmerly