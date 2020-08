Im Osten kann es länger dauern

Im Dachauer Osten haben Verkehrsteilnehmer das Problem, dass sie in den kommenden Wochen drei massive Straßenbaumaßnahmen beachten müssen. Die Stadt bittet um Verständnis, verweist jedoch auf die Jahreszeit: „Im Sommer ist das Verkehrsaufkommen erfahrungsgemäß am geringsten.“

Dachau – „Klar“, gibt Oberbürger Florian Hartmann zu, wird gerade in Dachau-Ost viel gebaut. Aber: „Es hilft ja nix, irgendwann müssen wir es machen.“ Und die Erfahrung sage ihm: „Die beste Zeit“ für Straßenbauarbeiten seien nun mal die Sommerferien. „Da ist einfach am wenigsten los auf den Straßen.“ Zwar habe die Stadt auch schon mal eine große Maßnahme in den Allerheiligenferien angegangen, „aber da hatten wir dann ein Mords-Problem“.

Mindestens zu kleineren Problemen dürfte es für diejenigen kommen, die in den kommenden drei Wochen zu den Stoßzeiten durch Dachau-Ost müssen. Dort wird nämlich fleißig gebaut.

Die größte Baustelle der kommenden Wochen ist dabei die an der Schleißheimer Straße, wo die Stadt ab 17. August den lange gefassten Beschluss umsetzt, den knapp einen Kilometer langen Abschnitt zwischen Theodor-Heuss- und Würmstraße erst zu sanieren und dann mit einem lärmmindernden Asphalt auszustatten. Außerdem soll die Schleißheimer Straße in dem Bereich fahrradfreundlicher werden – durch eine Mittelinsel auf Höhe des Liebhofwegs sowie auf beiden Fahrbahnseiten markierte Radfahrstreifen. Die Arbeiten starten am kommenden Montag und dauern bis voraussichtlich zum Ende der Ferien, die Straße wird dafür voll gesperrt.

Eine Dauerbaustelle erwartet die Dachauer auch auf der Theodor-Heuss-Straße, wo am kommenden Montag die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Augustenfeld-Mitte starten. Konkret wird die Einfahrt zur Geschwister-Scholl-Straße mit einer Ampel und einem Fußgängerüberweg ausgestattet. Die Sperrung der Theodor-Heuss-Straße erfolgt dabei nur einseitig; die berühmten „Elterntaxis“ zu den Schulen – Grund- und Mittel- sowie Montessorischule – sollten dennoch in den kommenden Monaten daheim bleiben.

Um einen funktionierenden Zehn-Minuten-Takt beziehungsweise einen sprichwörtlich reibungslosen Begegnungsverkehr der Busse auf der städtischen Linie 726 sicherzustellen, muss außerdem die Straße der KZ-Opfer beziehungsweise deren Verlängerung Pater-Roth-Straße an zwei Stellen verbreitert werden. Die erste Engstelle ist bereits Geschichte, an der zweiten wird noch bis Ferienende gebaut. Dafür ist der Bereich der Pater-Roth-Straße zwischen Otto-Kohlhofer-Weg und Reichenberger Straße für Autos voll gesperrt; für Fußgänger und Radler sind Behelfswege eingerichtet.

Alles in allem, sagt OB Hartmann, kämen diese Maßnahmen gerade natürlich „geballt“ daher. Trotzdem bitte er um Verständnis: Die Stadt versuche jeden Sommer so schnell und so viel wie möglich zu machen. Die Alternative sei nämlich, die Bauarbeiten aufzuschieben – was auf der Schleißheimer Straße beispielsweise zur Folge haben könnte, „dass irgendwann der Asphalt total kaputt geht“. Und das, so Hartmann, könne ja auch niemand wollen.