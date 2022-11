Böse Überraschung: Im Haushalt der Stadt Dachau fehlen Millionen

Von: Stefanie Zipfer

Der Stadt fehlen Millionen, das Landratsamt wird den Stadt-Haushalt wohl nicht genehmigen. © Dpa

Eigentlich hätte der Hauptausschuss des Stadtrats den Haushaltsentwurf der Kämmerei für 2023 absegnen sollen. Doch statt eines Beschlusses stand am Ende die Erkenntnis: Der Stadt fehlen Millionen, das Landratsamt wird den Stadt-Haushalt wohl nicht genehmigen, und der OB möchte auf keinen Fall verantwortlich sein.

Dachau – Machtworte haben in der Politik eigentlich einen schlechten Ruf. Am Mittwoch, nach bereits dreistündiger, ermüdender und augenscheinlich ins Nichts führender Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats aber war es dann so weit: CSU-Sprecher Florian Schiller bat Oberbürgermeister Florian Hartmann eindringlich um „eine dezente Vorgabe“ beziehungsweise ein „Zeichen“, wo Hartmann denn nun hinwolle „mit dem Haushalt seiner Stadt“. Ansonsten, so Schiller, müsse er zur Erkenntnis gelangen: „Der Oberbürgermeister will keine Linie vorgeben.“

Der Oberbürgermeister aber verweigerte sich dem Wunsch Schillers: Nein, er werde „bewusst keine Linie vorgeben, das ist nicht meine Aufgabe“. Das Aufstellen eines Haushalts sei „Ur-Hoheit des Stadtrats“. Auch als Schiller bemerkte, dass auch der Oberbürgermeister an jeder einzelnen Ausgaben-Entscheidung beteiligt sei und er sich deshalb zumindest „eine grobe Linie“ wünsche, wollte Hartmann nicht antworten. Schillers Frage „Was ist unser Anspruch an unseren Haushalt?“ blieb damit für den Rest der Sitzung unbeantwortet.

OB betont: „Es war noch nie so schwierig, eine valide Datengrundlage für die Haushaltsberechnung zu bekommen.“

Was Hartmann jedoch immer wieder betonte: Dass es noch nie so schwierig gewesen sei, eine valide Datengrundlage für die Haushaltsberechnung zu bekommen wie in diesem Jahr. Die Verwaltung stehe vor dem Problem, nicht zu wissen, „welche Zahlen wir nehmen sollen“.

Sicher ist nun: Die Zahlen für den im Oktober erstmals vorgestellten Haushaltsentwurf der Kämmerei waren in Teilen falsch

Sicher ist seit Mittwoch: Die Zahlen für den im Oktober erstmals vorgestellten Haushaltsentwurf der Kämmerei waren in Teilen falsch. Statt der „positiven Zahlenbasis“, die der Arbeitskreis Steuerschätzungen des Bundesfinanzministeriums im Oktober noch gegeben hatte, legt die Rechtsaufsicht des Landratsamts nun die wesentlich pessimistischeren Steuerschätzungen des Landesamts für Statistik zugrunde. Das nämlich prognostiziert, dass gerade der vom AK Steuerschätzung errechnete Einkommenssteuerzuwachs nicht kommen dürfte.

Im Haushalt der Stadt Dachau fehlen Millionen

Die Folge: Im Dachauer Haushaltsentwurf 2023 fehlen plötzlich Millionen Einnahmen. Im Verwaltungshaushalt klafft ein Loch von 4,5 Millionen Euro. Angesichts der explodierenden Energiekosten, der enormen Investitionspläne – verbunden mit einer 8-Millionen-Euro-Kreditaufnahme – sah die Rechtsaufsicht „die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht sichergestellt“.

Kämmerer Thomas Ernst wiederholte daher am Mittwoch das, was er den Stadträten seit Monaten in jede Beschlussvorlage schreibt: Die Stadt muss sparen, es dürfen nur noch „unabdingbare“ Ausgaben getätigt werden! Doch statt diesen Rat zu beherzigen, hätten manche Stadträte ihn „noch gerüffelt wegen dem Papierverbrauch“!

Im Stadtrat bildeten sich zwei Lager

Angesichts von Ernsts Worten und OB Hartmanns Zurückhaltung bildeten sich im Gremium augenscheinlich zwei Lager. Während Jürgen Seidl (FDP) und Florian Schiller (CSU) noch versuchten, bei der Durchsicht des 500-Seiten-Zahlenwerks Sparmöglichkeiten zu finden und dabei auch der Vorgabe des Landratsamts folgten, vor allem die freiwilligen Ausgaben zu prüfen, schienen SPD, Grüne und Bündnis für Dachau das Risiko eingehen zu wollen, beim Landratsamt unter Umständen einen nicht genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

Die Stadt muss sparen

Dennis Behrendt (SPD) etwa betonte, „vernünftig gearbeitet“ zu haben und es nicht „das Ziel sein kann“, die Ausgaben noch weiter nach unten zu fahren. Auch seine Fraktionskollegin Christa Keimerl warnte, die freiwilligen Zuschüsse an Kultur und Sport zu kürzen: „Dann geht in vielen Bereichen der Stadt das Licht aus.“ Richard Seidl (Grüne) gab zu, von der Nachricht, dass der in den vergangenen Wochen zusammengezimmerte Haushalt nicht genehmigungsfähig sein dürfte, überrumpelt und sogar überfordert zu sein: „Wir haben das Problem, dass wir jetzt priorisieren müssen, aber mir fehlt der Überblick.“

Stadträte streichen einzelne Posten

Am Ende stand daher der Beschluss, nichts zu beschließen. Kämmerer Ernst muss nacharbeiten. Wie zu erfahren war, fanden die Stadträte im nicht öffentlichen Sitzungsteil doch noch ein paar Streichposten. Ob diese Einsparversuche reichen, um den Haushalt von der Rechtsaufsicht genehmigt zu bekommen, weiß Ernst nicht. Versuchen wolle er es aber auf jeden Fall: „Wir dürften ja nicht die einzige Kommune sein, die diese Probleme hat!“

