CSU Dachau präsentiert ihre Stadtratsliste

Im Team gegen den Solisten

von Stefanie Zipfer schließen

Mit der Präsentation ihrer 40 Kandidaten für den Stadtrat ist die Dachauer CSU am Donnerstagabend nun endgültig in die heiße Wahlkampf-Phase gestartet. Die Botschaft: „Ein Weiter-so in der Stadtpolitik darf es nicht geben!“ Den Politikwechsel umsetzen sollen junge Gesichter und erfahrene Kräfte.