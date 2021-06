Im Treppenhaus war’s um ihn geschehen

Seit 65 Jahren verheiratet: Kreszenz und Herbert König feiern Eiserne Hochzeit

Dachau – Als Herbert König seine Kreszenz 1954 das erste Mal im Treppenhaus seines Onkels sah, war es um ihn geschehen. „Da war ich schon verschossen“, gibt er zu und erinnert sich an den Moment, als ob es gestern gewesen wäre.

+ Jede Menge Glückwünsche erhielten Kreszenz und Herbert König zu ihrem besonderen Hochzeitstag. Für die Stadt gratulierte OB Florian Hartmann persönlich. Foto: Stadt © Stadt Dachau

Er lud das Nachbarsmädel noch im selben Moment zu einem Spaziergang ein und nahm dann im Wald auch kein Blatt vor den Mund. „Ich hab sie gleich gefragt, ob’s was mit uns werden könnte“, strahlt der 87-Jährige verschmitzt. 67 Jahre später strahlt er seine Kresezenz immer noch an – man glaubt es ihm sofort! „Ich war da eher zurückhaltend, aber gemocht hab ich ihn schon“, erzählt die heute 83-Jährige.

Nach dieser ersten Begegnung fuhr Herbert König, der 1946 aus Botenwald im heutigen Tschechien nach Bayern übergesiedelt war, fortan jedes Wochenende von Pfaffenhofen an der Ilm zu seinem Onkel nach Rohrenfels, einem kleinen Ort in der Nähe von Neuburg an der Donau. 40 Kilometer mit dem Motorrad am Freitag hin und 40 Kilometer am Sonntagabend wieder zurück. „Auch bei eisiger Kälte“, betont er.

Er blieb hartnäckig, und zwei Jahre später, am 23. Juni 1956, schlossen die beiden ganz offiziell den Bund für’s Leben. 65 Jahre ist das jetzt her, und beide feierten jetzt im kleinen Kreis mit Sohn Walter, der 1964 zur Welt kam, die Eiserne Hochzeit.

Erst mit der Hochzeit zogen die beiden damals zusammen, anfangs in ein kleines Zimmer. Doch Herbert König wollte mehr, mehr Platz für sich und seine Frau und mehr Geld, um eine Familie ernähren zu können.

Der junge Schlosser bewarb sich daher bei der MAN und bekam prompt eine Wohnung in der firmeneigenen Siedlung in Dachau-Ost, wo das Ehepaar heute noch wohnt. Kreszenz König arbeitete, sobald Sohn Walter älter war, wieder als Näherin. Herbert König arbeitete neben seinem Hauptjob in der MAN auch im Olympiastadion, später dann für das bayerische Nationaltheater und den Bayerischen Rundfunk. Stets war er für die Kartenkontrolle verantwortlich, lernte so unzählige Stars aus Kunst, Kultur, Musik, Politik und Sport kennen. Seine persönlich für ihn signierten Autogrammkarten füllen ein ganzes Fotoalbum, auf das er sehr stolz ist.

Kreszenz König war lange Zeit Mitglied beim Katholischen Frauenbund und war bis zum Lockdown bei der Seniorengymnastik in St. Peter. Sie hofft, dass die Treffen bald wieder stattfinden dürfen, genauso wie die Seniorennachmittage in der Friedenskirche. Die beiden Jubilare, die sich mittlerweile nicht nur über zwei erwachsene Enkelkinder, sondern auch bester Gesundheit erfreuen, sind sehr dankbar für die Präsente von Stadt und Landkreis Dachau sowie das persönliche Glückwunschschreiben von Ministerpräsident Markus Söder. „Wir möchten uns bei allen bedanken, das hat uns sehr gefreut“, betont Kreszenz König.

Simone Wester