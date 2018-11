Einsames Gedenken

Die Gedenkfeiern am Volkstrauertag stoßen in Stadt und Landkreis auf sinkende Resonanz. Nicht nur weniger Bürger kommen, um der Kriegsopfer zu gedenken, auch immer weniger Kommunalpolitiker finden den Weg zu den Kriegerdenkmälern.

Landkreis – Erstmals gibt es in Dorfen heuer keine Gedenkfeier zum Volkstrauertag am morgigen Sonntag. Der Grund dafür: Immer weniger Bürger – nicht mal mehr die Stadträte – nahmen daran teil. Auch im Landkreis Dachau sinkt das Interesse, an die „Kriegstoten und Opfer der Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft aller Nationen“ zu erinnern. Peter Niedermair, Kreisvorsitzender der Krieger-, Soldaten- und Reservistenvereine im Landkreis, erklärt den Publikumsschwund bei den Gedenkfeiern so: „Die Feiern sind ja immer mit einem Gottesdienst verbunden. Klar, dass heute weniger Leute kommen“, denn es gebe auch immer weniger Kirchengänger: „Wir werden immer mehr zu einer säkularen Gesellschaft.“

Peter Niedermair steht jedes Jahr zum Volkstrauertag am Wiedenzhauser Kriegerdenkmal, aber von den Gemeinderäten würden sich nur wenige bei der Gedenkfeier sehen lassen, sagt er und appeliert: „Es wäre sehr gewünscht, dass die Gemeinderäte dazukommen.“ In Dachau habe man sogar Probleme Fahnenabordnungen von Vereinen zu gewinnen, die am Schrannenplatz den Kriegsopfer gedenken.

Martin Thon (40), Bundeswehr-Reservist aus Dachau, marschiert seit 15 Jahren beim Ehrenzug vom Indersdorfer Marktplatz zur Kirche mit und hat Ähnliches beobachtet: „Der Zug hat sich in dieser Zeit halbiert.“ Ihm mache das große Sorgen. Denn: „Ich halte die Gedenkfeier für enorm wichtig, um an die Opfer der Weltkriege zu erinnern und zu mahnen.“ Doch vor allem jüngere Menschen fehlen. Thon verteidigt die Soldatenvereine gegen die Vorurteile der jüngeren Generation: „Wir sind keine Kriegstreiber – das ist falsch.“

Es seien schwierige Zeiten für die Gedenkfeiern, so Kreisvorsitzender Niedermair: „Uns geht’s zu gut, wir leben seit 70 Jahren in Frieden“, sagt er: „Dass sich das schnell ändert, wie im Jahr 1914, das können sich die meisten nicht vorstellen.“

Klaus Rabl (74) kennt die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in Ampermoching und Hebertshausen, „seitdem er ein kleiner Bub und Ministrant war“. Doch auch er hat beobachtet: „Es werden immer weniger Leute bei den Gedenkfeiern.“ Er steht jedes Jahr als DN-Reporter und Mitglied der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Ampermoching/Hebertshausen an den Kriegerdenkmalen der beiden Orte. Einst waren es noch „100 und plus“ Bürger, die dort an Kriegstote und Vermisstenschicksale erinnerten, aber: „In den letzten Jahren waren es nur mehr 50.“ Rabl vermutet: „Die jungen Leute interessiert’s nicht mehr.“ Eine bittere Erkenntnis in Zeiten, „in denen es noch immer viele Kriege auf der Welt gibt“.