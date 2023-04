Immer weniger Rinder in den Ställen

Teilen

Fast 4000 Rinder mehr gab es noch vor fünf Jahren im Landkreis Dachau. grafik: zds © Grafik: zds

Der Rinderbestand sinkt bundesweit, sagt eine Statistik. Der Trend scheint sich auch im Landkreis Dachau zu bestätigen.

Dachau – Die gute Nachricht für alle Karnivoren und Omnivoren zuerst: Bundesweit sinken zwar die Rinderbestände, aber die Versorgung mit Rindfleisch ist in der kommenden Grillsaison nicht gefährdet. Was nicht aus den heimischen Ställen oder von deutschen Weiden kommt, wird durch Importe abgefedert. Muss auch so sein, denn was an Rindern verfügbar ist, hat Ende 2022 bundesweit den niedrigsten Wert seit 2009 erreicht: 10,997 Millionen Milchkühe, Mastrinder, Zuchttiere, Mutterkühe oder Kälbchen wurden zum Stichtag 3. November 2022 in den Ställen und auf der Weide von Flensburg bis Berchtesgaden gezählt. Das sind rund 43 000 weniger als ein Jahr zuvor. Im Kreis Dachau geht die Rinderhaltung ebenfalls zurück: Aktuell werden 30 551 Tiere gehalten, 563 weniger als vor einem Jahr.

Unterteilt man den Bestand der potenziellen Fleischlieferanten, dann gab es Ende 2022 rund 3,81 Millionen Milchkühe, die neben Fleisch das zweite wichtige Nahrungsmittel sicherten, das die mitteleuropäische Menschheit durch die Jahrtausende begleitet. Lokal betrachtet, waren von den genannten 30 551 Rindern, die am Stichtag 3. November 2022 im Kreis Dachau gezählt wurden, 8600 Milchkühe.

Seit fünf Jahrenbeständiger Rückgang

Auf die letzten fünf Jahre gesehen sah die Rinder-Entwicklung so aus: Für 2017 steht in der Regionaldatenbank Genesis für unseren Bereich ein Bestand von 34 912 Rindern (Milchkühe: 10 197). Zwölf Monate später waren es 34 017 Rinder (Milchkühe: 9931). Im Jahr darauf meldeten die Viehhaltenden 33 355 Rinder (Milchkühe: 9 426), zum Stichtag 2020 waren es 32 174 Rinder (Milchkühe: 9073), zum Stichtag 2021 dann 31 114 Rinder (Milchkühe: 8661).

Zuchtvieh, Milchvieh und Mastvieh sind die Möglichkeiten, mit denen der Landwirt mit Kuh und Rind seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Nehmen wir den Dung dazu, lässt sich daraus Biogas machen. Gut koppeln lassen sich Milcherzeugung und Fleischproduktion. Die 8600 in der Rinderzahl enthaltenen Milchkühe in den Ställen im Landkreis Dachau machen dabei momentan rund 28,1 Prozent des gesamten Rinderbestands aus (2017: 29,2 Prozent). Deutschlandweit kletterte dieser Anteil in den vergangenen fünf Jahren von 34,2 (2017) auf 34,6 Prozent (2022). Metzger oder Schlachter haben weitere Einnahmequellen: Das Rind lässt sich mit Haut und Haar gleich Leder, Horn gleich Brillengestelle und anderweitig komplett verwerten.

Ist das tragisch, wenn der Rinderbestand bei uns im Kreis Dachau sinkt? Kommt drauf an. Die Kuh in der Rolle des SUV, sprich Klimakillers, kommt in der Klimadebatte auch vor. Klimaschützenden ist sie wegen ihrer Klimagase ein Graus: Das Umweltbundesamt setzt seine Schätzungen (nicht Zählungen) dazu wie folgt in Zahlen um: „Beim Verdauungsprozess von Wiederkäuern wird Methan freigesetzt, das als Klimagas (CH4) rund 25-mal klimaschädlicher ist als CO2. Anthropogenes Methan wird zum größten Teil in der Landwirtschaft ausgestoßen. Die deutsche Landwirtschaft emittierte im Schätzjahr 2021 insgesamt 54,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Den Hauptanteil innerhalb des Landwirtschaftssektors machten die Methan-Emissionen mit 56,4 Prozent an den landwirtschaftlichen THG-Emissionen aus, die zu anteilig 76 Prozent aus der Verdauung stammen und nahezu vollständig auf die Rinder- und Milchkuhhaltung (95 Prozent) zurückzuführen sind.“

Umweltbundesamtempfiehlt andereErnährung

Schlussfolgerung: zumindest eine andere Ernährung für die verbleibenden Tiere: „Daher sind im Bereich der Rinderhaltung Maßnahmen sinnvoll, die neben einer generellen Reduktion der Tierbestände zum Ziel haben, die Tiere verstärkt vom Grünland zu ernähren“, heißt das Statement des UBA. zds