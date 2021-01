Alles Wissenswerte zur Impfanmeldung im Landkreis Dachau

Das Anmelden zur Corona-Impfung ist kompliziert und überfordert viele Senioren. Was Impfwillige nun wissen müssen, hat die Heimatzeitung zusammengefasst.

Dachau – Als Ende vergangenen Jahres der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verkündete, dass mit Beginn des neuen Jahres massenweise geimpft werden könne, sahen viele Landkreisbürger endlich wieder Licht am Corona-Horizont. Doch so einfach ist es nicht, gerade die Anmeldung zur Impfung hat ihre Tücken.

E-Mail-Adresse

Es gibt zwei Wege zur Impf-Anmeldung: entweder über die Telefonnummer 116 117, oder über das Internetportal impfzentren.bayern. Für letzteres aber wird eine E-Mail-Adresse benötigt, was viele Ehepaare, die sich eine E-Mail-Adresse teilen, vor Herausforderungen stellt. Apotheker Maximilian Lernbecher empfiehlt in diesem Fall: „Melden Sie einfach mit dieser Adresse einen Ehepartner an. Wenn der dann geimpft ist, kann der andere Partner die Adresse für seine Anmeldung verwenden.“

Impf-Reihenfolge

Senioren, die nicht firm sind mit Computer-Technik, und über die oft überlastete Telefonnummer 116 117 einen Impftermin zu ergattern versuchen, müssen keine Angst haben, dass ein jüngerer Mensch, der sich online über das Impfportal anmeldet, schneller drankommt. Die Terminvergabe erfolgt streng nach Alter. Es gilt: Senioren gehen vor!

Mitzubringende Formulare

Auf der Internetseite des Landratsamtes steht, dass Impfwillige zum Termin in den Impfzentren bereits eine Anamnese und Einwilligungserklärung mitbringen sollen. Den über 80-Jährigen wurden diese Formulare per Post zugesandt, auch die über 70-Jährigen werden sie laut Landrat Stefan Löwl auf dem Postweg erhalten. Alle anderen Bürger können die Formulare über das Internet herunterladen. Wichtig: Die Impfwilligen können das Anamnese-Formular sowohl zu Hause (eventuell in Absprache mit dem Hausarzt) oder vor Ort im Impfzentrum ausfüllen. Wer die Formulare nicht bekommen hat oder nicht online herunterladen kann, bekommt sie problemlos vor Ort. Gerade im Moment, da mangels Impfstoff die Impfzentren ohnehin noch nicht Volllast fahren, hat das Personal in den Impfzentren genügend Zeit, den Impfwilligen im Warteraum des Impfzentrums auf einem Klemmbrett die Formulare zu übergeben, wo sie in aller Ruhe ausgefüllt werden können.

Hilfestellung

Apotheker Lernbecher betont, dass er und seine Kollegen gerne Hilfestellung bei der Online-Anmeldung leisten. Einzig um die E-Mail-Adresse könne und dürfe er sich nicht kümmern – aus Datenschutzgründen, wie er erklärt. Vor allem was die medizinischen Fragen im Vorfeld der Impfung betreffen, würden Lernbecher zufolge die Hausärzte weiterhelfen.

Terminvergabe

Wer sich für die Impfung angemeldet hat, wird automatisch per E-Mail und/oder SMS kontaktiert, sobald er an der Reihe ist. Eine weitere Kontaktaufnahme mit dem Impfzentrum ist daher nicht erforderlich!

Geduld

Eine wichtige Charaktereigenschaft in diesen Tagen ist Geduld. Doch auch das Timing kann entscheidend sein: Gerade die Online-Plattform ist zu Stoßzeiten gern überlastet, daher empfiehlt es sich, am frühen Morgen oder späten Abend sein Glück zu versuchen.