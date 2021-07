Impfung ohne Voranmeldung - Landratsamt plant mobile Außenstellen

Corona im Landkreis Dachau

Die aktuellen Corona-Nachrichten aus dem Landkreis Dachau vom heutigen Dienstag.

Landkreis – Am heutigen Dienstag liegt die Inzidenz im Landkreis Dachau bei 2,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In der Woche vom 5. bis 11. Juli wurden dem Gesundheitsamt drei neue Indexfälle gemeldet. Dabei handelte es sich um ein Kleinkind und zwei Erwachsene: In einem Fall gab es eine Ansteckung im privaten Umfeld, in zwei Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer.

Da es in den Nachbarlandkreisen aktuell zu einigen Einzelausbrüchen kam, bittet das Landratsamt weiterhin alle Bürger um die Einhaltung aller Maßnahmen und die freiwilligen und kostenlosen Testangebote, besonders vor Veranstaltungen, zu nutzen.

Am vergangenen Wochenende wurden die Zweitimpfungen aus der „Impfturbo-Woche“ im April in Vierkirchen und Erdweg sowie in der Realschule in Dachau durchgeführt; bis einschließlich Sonntag wurden alleine dort rund 2500 Zweitimpftermine wahrgenommen.

„Der schnelle und flächendeckende Impfschutz ist die wichtigste Maßnahme im Kampf gegen das Virus,“ bekräftigt Landrat Löwl. „Auch in den kommenden Wochen werden wir weiter alles versuchen, möglichst viele Personen zu erreichen und ein Impfangebot zu machen.“

Auch in dieser und den nächsten Wochen sind weitere Impfaktionen geplant: Ab sofort können Zweitimpftermine mit Astrazeneca ohne vorherige Terminvereinbarung vorgezogen werden. Interessierte können ihre Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung montags bis samstags von 10 bis 13 Uhr in dem jeweils zuständigen Impfzentrum erhalten. Es besteht ein Wahlrecht des Impfstoffs (Astrazeneca oder ein mRNA Impfstoff). Außerdem werden ebenfalls montags bis samstags von 10 bis 13 Uhr in beiden Impfzentren ohne vorherige Terminvereinbarung Erstimpfungen sowohl im so genannten heterologen Impfschema (Erstimpfung mit Astrazeneca, Biontech als Zweitimpfung vier Wochen später) oder einmalig mit Johnson & Johnson angeboten.

Seit gestern besteht in den Impfzentren auch ein Impfangebot für Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren. Mit Einwilligung aller Erziehungsberechtigten können Interessierte in den jeweils zuständigen Impfzentren erstgeimpft werden. Die Termine hierzu können (wohnortbezogen, Schüler außerhalb des Landkreises können die Schuladresse angeben) unter folgenden Links vereinbart werden: Impfzentrum Dachau: www.landratsamt-dachau.de/schueler-dachau: Impfzentrum Karlsfeld: www.landratsamt-dachau.de/schueler-karlsfeld.

Die Zweitimpftermine können flexibel vereinbart werden, frühestens aber sechs Wochen nach der Erstimpfung. Ziel ist es, dass die impfwilligen Jugendlichen spätestens zum Schulstart im September die Zweitimpfung erhalten. Als weiteres Angebot plant das Landratsamt gemeinsam mit den beiden Impfzentren ab kommender Woche mobile Außenstellen – beispielsweise auf Supermarktparkplätzen oder an den Bahnhöfen – einzurichten und damit Bürgern kurze Wege zur Impfung zu ermöglichen.

Die Zahl der Erstimpfungen steigt im Landkreis Dachau kontinuierlich auf aktuell 91 878, was einer Impfquote von 59,3 Prozent entspricht; wobei die Impfungen mit Johnson & Johnson (ca. 5000 Impfungen) und auch Impfungen von Landkreisbürgern im Rahmen der Betriebsimpfungen bei den großen Arbeitgebern im Münchner Norden nicht berücksichtigt werden. Insgesamt haben im Landkreis bereits 72 532 Bürger die zweite Impfdosis erhalten.

Im Helios-Amper-Klinikum Dachau werden derzeit zwei Personen mit einer Coronainfektion stationär behandelt. Eine befindet sich auf der Normalstation, eine wird intensivmedizinisch behandelt.

mm