Gebührenfreiheit, die zweite

Die Dachauer SPD lässt mit ihrer Forderung nach einer kostenlosen Kinderbetreuung nicht locker.

Dachau – Nachdem ein entsprechender Antrag vor eineinhalb Jahren noch an den (engen) finanziellen Spielräumen der Stadt gescheitert war, soll es nun – dank einer Neuordnung der Kindergartengebühren durch die Landesregierung – klappen mit der Entlastung der Dachauer Eltern.

Ab 1. April nämlich wird es in Bayern den sogenannten Kindergarten-Bonus geben. Dabei erhalten Eltern während der gesamten Kindergartenzeit ihrer Sprösslinge ab drei Jahren 100 Euro pro Monat und Kind. Bisher förderte der Freistaat nur das letzte Kindergartenjahr mit dieser Summe. Ausbezahlt wird der Zuschuss jedoch nicht direkt an die Eltern, sondern wird von der Kommune direkt an die Kindergärten weitergegeben.

Die Idee der SPD-Fraktionsvorsitzenden Christa Keimerl ist nun folgende: Wenn man davon ausgeht, dass die durchschnittlichen Betreuungskosten pro Kind und Monat in Dachau bei 120 Euro liegen und der Freistaat davon künftig 100 Euro ohnehin übernehmen wird, dann würde es doch für die Stadt keinen allzu großen Kostenaufwand mehr verursachen, auch die restlichen 20 Euro zu zahlen. Die Eltern wären entlastet – und der Stadt würden Keimerl zufolge überschaubare „Kosten von weit unter einer Million Euro pro Jahr entstehen“. Keimerl zufolge sei dies ein „vernünftiges Ansinnen“, für das sie auf „breite Zustimmung“ aus den Reihen des Stadtrats hofft.

Die Grünen hatten zuletzt immer wieder betont, dass sie sich eine Gebührenstaffelung – je nach Einkommen der Eltern – wünschen würden. Dieses Modell, so Keimerl, könnte man sich nun ja für die Hortbetreuung überlegen. Im Gegensatz zu Kindergärten, die eine Pflichtaufgabe von Kommunen sind, seien die Horte nämlich nur eine freiwillige Leistung.

Wann der Antrag dem Familien- und Sozialausschuss zur Abstimmung vorliegen wird, steht noch nicht fest. Vorher soll die Verwaltung nämlich berechnen, wie hoch die für die Stadt durch die Gebührenfreiheit der Kindergärten anfallenden Kosten tatsächlich sind. Dann, so Keimerl, „reden wir weiter. Aber wir bleiben an dem Thema dran!“