Die Geschichten der geretteten Gräber

Der Friedhof. Ein Ort, den Menschen meist nur aufsuchen, wenn sie um jemanden trauern und wenn sie einen geliebten Menschen vermissen. Dabei würde sich auch sonst ein Spaziergang über den Gottesacker lohnen. Denn Gräber können Geschichten erzählen. Eine, die viele dieser Geschichten weiß, ist Gästeführerin Anni Härtl.

Dachau – „Ich gehe gerne auf den Friedhof“, sagt die Dachauer Gästeführerin Anni Härtl. „Und ich möchte die Leute für die Geheimnisse, die es dort zu entdecken gibt, sensibilisieren.“ Damit diese Geheimnisse nicht verloren gehen, hat der Stadtrat Mitte der 90er Jahre einen einstimmigen Beschluss gefasst: Grabsteine, die als historisch-wertvoll eingestuft werden, können erhalten bleiben, auch wenn die Angehörigen das Grab auflösen.

„Die Besitzer des Grabes müssen nur das Grabbett entfernen“, erklärt Härtl. „Der Stein bleibt stehen, die Stadt kümmert sich dann darum.“

Geht man über den Stadtfriedhof, entdeckt man viele solche einzelnen Grabsteine. Sie sind es, die den Charakter des Friedhofs ausmachen. Feste Kriterien, wann ein Grab als historisch-wertvoll eingestuft wird, gibt es nicht. Es handelt sich immer um eine Einzelfallentscheidung. „Entweder ist der Grabstein sehr alt, oder er hat eine besondere Form und Gestaltung, oder es stehen ungewöhnliche Dinge darauf, oder eine besondere Persönlichkeit liegt dort begraben“, erklärt Härtl.

Heuer wurde zum Beispiel ein Grab der Familie Christ aufgelöst, in dem unter anderem 1949 der Pferdehändler Josef Christ beigesetzt wurde. Der gerettete Grabstein ist schwer und groß. „So etwas würde man heute gar nicht mehr machen“, sagt Härtl. Besonders ist außerdem, dass darauf ein Hufeisen zu sehen ist – ein Zeichen für den Beruf des Verstorbenen. Auf dem Friedhof gibt es ein weiteres sehr monumentales Grab der Familie Christ, das einen Baldachin hat und ebenfalls mit einem Hufeisen und einer Peitsche verziert ist. „Es ist das letzte Gruftgrab auf dem Friedhof“, so Härtl. Noch wird es gepflegt, sollten die Angehörigen es irgendwann aufgeben, wird es als wertvoll eingestuft.

Es sind auch die kleinen Dinge, die Gräber zu etwas Besonderem machen. Bei der Familien-Grabstätte von Anton Mayer, dem ehemaligen Besitzer der sogenannten Mayersäge, sind ein Lot, ein Zirkel und eine Bügelsäge abgebildet. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, um die verdeckten Verzierungen zu erkennen – dann aber erscheinen sie dem Betrachter ganz deutlich.

Sofort ins Auge fällt dagegen die gerettete Grabstätte der Familie Porzelt. „Es ist der einzige Grabstein aus weißem Carraramarmor, der für die Beschriftung in zwei Hälften geteilt ist“, erklärt Härtl. Auf beiden Seiten stehen die Namen der Familienmitglieder, die dort beerdigt sind. Unten wird mit einer Tafel an den 23-jährigen „sonnigen Hans“ erinnert, der, so die Inschrift, im Jahr 1942 als Oberleutnant und Batteriechef „in schweren Abwehrkämpfen den Heldentod starb“. Es ist die Kombination, die dieses Grab so ungewöhnlich macht. Zumal dort 1941 der bekannte Hafnermeister Fritz Portzelt beigesetzt wurde. Er hatte dort, wo heute das Café Corso ist, eine Töpferei betrieben.

Neben geretteten Grabsteinen pflegt die Stadt Künstlergräber, in denen Dachauer Maler wie Karl Huber, August Pfalz und Otto Grassl oder der Komponist Anton Goldhofer ihre letzte Ruhe gefunden haben. Diese Gräber werden durch eine Plakette gekennzeichnet – eine letzte Würdigung für die besonderen Dienste und für Friedhofsbesucher ein Einblick in die Stadtgeschichte.