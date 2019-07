Neues Wohngebiet neben alter Villa

Noch ist das Grundstück um die unter Denkmalschutz stehende Geheimrat-Stoß-Villa in Dachau-Ost eine grüne Oase. Doch die Eigentümer wollen das wertvolle Grundstück nun bebauen. Der Bauausschuss stimmte zähneknirschend zu – und stellte Bedingungen.

Dachau – Von der früheren Pracht, in der der selige Münchner Geheimrat Anton Stoß zur Jahrhundertwende in Dachau lebte, ist heute nicht mehr viel zu erkennen. Der Großteil des 1,14 Hektar großen Grundstücks im Bereich Pollnstraße, Kindergarten St. Peter und der Wilhelm-Leibl-Straße ist dicht bewachsen. Die Villa, die um 1860 erbaut worden ist und in der in den vergangenen Jahrzehnten auch Künstler ein Obdach fanden, lässt den Glanz alter Tage ebenfalls nur noch schwer erahnen.

Aus diesem Grund entschieden sich die Besitzer des Areals, mit ihrer eigens dafür gegründeten Am Pollnbach Projektentwicklungsgesellschaft mbH, das alte Gemäuer umfassend zu restaurieren und als Galerie oder Ausstellungsort für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Daneben aber soll der bislang unberührte Park weitgehend verschwinden und stattdessen einer Wohnanlage mit 54 Wohnungen sowie zwölf Sozialwohnungen Platz machen.

Die Frage, die der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung zu beantworten hatte, lautete: Verweigert man dem Grundstücksbesitzer das Baurecht und macht damit jede Nutzung des Areals als Wohnfläche unmöglich? Oder erteilt man Baurecht und knüpft dieses an Bedingungen?

Für Ersteres votierten am Ende nur die Grünen. Und für Zweiteres erdachte sich der Ausschuss schließlich einen Kompromiss, dem Stadtrat Thomas Kreß „mit einem weinenden Auge“ am Ende doch eine grüne Zustimmung in Aussicht stellte. Getrud Schmidt-Podolsky (CSU) brachte es auf den Punkt: „Wir werden in gewissen Teilen der Innenstadt nachverdichten müssen, wenn wir nicht an den Rändern ausfransen wollen. Wenn wir hier nicht verdichten, wären wir städtebaulich nicht auf dem richtigen Weg.“

Die Lösung, auf die sich der Bauausschuss am Ende einigte, sieht nun vor, dass die alte Villa mit ihren 500 Quadratmetern Grundfläche und die direkt umgebende Parkanlage in privater Hand bleiben dürfen. Die geplanten Wohnungen sollen sich auf mehrere Wohnhäuser verteilen, wobei die Stadt Dachau laut Oberbürgermeister Florian Hartmann darauf achten wird, dass es keine „flach dahingegossenen Häusl“ werden.

Zudem soll es einen Grundstückstausch geben, der beiden Seiten – den Eigentümern, als auch der Stadt – eine bessere Nutzung der Fläche ermöglichen soll. Demnach sollen die Bauherren die Fläche bekommen, auf der heute der Pfarrkindergarten St. Peter steht; im Gegenzug erhält die Stadt die nordwestlich daran angrenzende Fläche, wo der Kindergarten – größer und moderner – neu gebaut werden soll. Drum herum soll eine Quartiersparkanlage, wie es neudeutsch heißt, angelegt werden, die über ebenfalls neu zu schaffende Wegeverbindungen möglichst vielen Dachauern offen stehen soll.

Der Bauherr, die Am Pollnbach Projektentwicklungsgesellschaft mbH, stimmte diesem Deal laut Stadtverwaltung bereits zu. Übergeordnetes Ziel aller sei schließlich, möglichst viel von der alten Parkanlage zu erhalten. Schließlich, so Gertrud Schmidt-Podolsky, „wollen wir nicht völlig identitätslos in die Zukunft schauen“.

VON STEPHANIE ZIPFER