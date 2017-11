Gebühren sollen (bald) gerechter werden

Die städtischen Kindergärten und Horte werden teurer. Der Sozialausschuss beschloss am Dienstag eine moderate Erhöhung sowohl der Besuchs-, als auch der Verpflegungsgebühren.

Dachau – „Eltern, die mehr verdienen, sollen auch mehr zahlen“, findet Christa Keimerl, SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat. Nachdem ihr jüngster Antrag, die Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen gänzlich kostenfrei zu stellen, an der Finanzierbarkeit gescheitert war, wollen die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Kollegen vom Bündnis für Dachau im Frühjahr einen neuen Vorstoß hin zu gerechteren Kinderbetreuungsgebühren wagen. Mit einer nach dem Einkommen der Eltern gestaffelten Gebührensatzung – ähnlich wie die der Stadt München – sollen die Lasten der Betreuungskosten sozialverträglicher verteilt werden. Kostendeckend, da ist sich Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) schon jetzt sicher, werde dieses Modell aber nicht werden.

Allerdings führt auch die aktuelle Gebührensatzung alljährlich zu einem dicken Minus im Stadtsäckel. Markus Haberl, bei der Stadt zuständiger Abteilungsleiter für Kinderbetreuung, rechnete dem Sozialausschuss in dessen jüngster Sitzung vor: 2016 lag das Defizit der städtischen Kindergärten bei 2,9 Millionen Euro beziehungsweise 3100 Euro pro Platz. In diesem Jahr seien die Zahlen noch schlechter, da beträgt das Minus Haberl zufolge 3 Millionen Euro beziehungsweise 3300 Euro pro Platz. Sein Vorschlag daher: eine Erhöhung der Besuchs- und Verpflegungsgebühren.

Der Ausschuss machte sich die Entscheidung nicht leicht, einigte sich aber – einstimmig – auf eine moderate Anpassung der Beträge. Ab 1. September 2018 sind für einen Kindergartenplatz demnach 82 Euro pro Monat zu zahlen – statt wie bisher 78 Euro. Auch die Hortgebühren steigen um 4 Euro, von 87 Euro pro Monat auf 91 Euro. Für die Verpflegung der Kinder werden ebenfalls 4 Euro mehr fällig. Im Kindergarten steigt die monatliche Verpflegungsgebühr damit von 56 auf 60 Euro und im Hort von 68 Euro auf 72 Euro.

Stadtrat Jürgen Seidl mahnte zuvor an, dass sich die Stadt weiterhin „in Richtung Kostendeckung“ bewegen sollte. Zudem sieht er es grundsätzlich nicht als Aufgabe der Stadt, „auch noch das Essen der Kinder zu bezuschussen, weil essen müssen sie zuhause ja auch“. Horst Ullmann von den Bürgern für Dachau wollte die Eltern ebenfalls nicht aus der Pflicht nehmen: „Der Hort ist keine Pflichtaufgabe der Stadt.“ Daher sei es nur fair, dass sich die Erziehungsberechtigten an den Kosten beteiligten.

Wie genau sich das Modell einer am Einkommen der Eltern orientierten Gebührensatzung zusammensetzen soll, wollen die Räte dann diskutieren, wenn Amtsleiter Haberl einen entsprechenden Entwurf mit Musterrechnung vorlegen kann. Es sei „ein spannendes Thema“, findet Haberl, das allerdings „einen nicht ganz kleinen Verwaltungsaufwand“ bedeuten würde. Seine Mitarbeiter würden Unterlagen prüfen und Eltern eingruppieren müssen. Zudem müsse das System so gestaltet werden, dass es möglichst wenige Schlupflöcher biete, mit denen sich eigentlich wohlhabende Eltern ärmer rechnen können. Ohnehin, so betont Haberl gegenüber der Heimatzeitung, sollten sich die Dachauer bewusst sein, „dass man in vergleichbaren Städten deutlich höhere Kindergartengebühren zahlt als in Dachau“.