In Dachau wird eng zusammengerückt

Am Amperweg in Dachau integrierte die Stadtbau eine Kita in ein Wohngebäude. © Privat

Die 19 neuen Mietwohnungen der Stadtbau GmbH am Amperweg sind nun offiziell an die künftigen Bewohner übergeben worden.

Dachau - In dem Gebäude befindet sich auch eine Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe für insgesamt 63 Kinder. Die Wohnungen sollen im Dezember bezogen werden, die Kita in städtischer Trägerschaft soll im ersten Quartal 2023 ihren Betrieb aufnehmen.

In Dachau wird erstmals eine Kita in ein Wohngebäude integriert

„Für Dachau ist das etwas Neues: die Integration einer Kita in ein Wohngebäude“, wie Oberbürgermeister Florian Hartmann in seiner Rede betonte. „Je knapper und wertvoller die Grundtücke werden, desto enger muss man zusammenrücken.“ Hartmann ging auf die lange Bauzeit ein: Baubeginn war im Mai 2019. Hauptgrund neben der aufwendigen Baukonstruktion – auf der Tiefgarage stehen die Kita und darüber zwei Stockwerke Wohnungen – seien die vielen Verzögerungen gewesen, die sich aufgrund der weltweiten Pandemie und des Kriegs in der Ukraine ergeben haben. Daher könne die Kita erst Anfang nächsten Jahres ihren Betrieb aufnehmen.

Die Wohnungen – elf Zwei-Zimmer-Wohnungen, vier Drei-Zimmer-Wohnungen und vier Vier-Zimmer-Wohnungen – können im Dezember bezogen werden. Mit Mietpreisen von 6, 7 und 8 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche je nach Einkommensgruppe der Mieter grenzen sie sich laut Hartmann deutlich von den Marktmieten ab, die mittlerweile in Dachau üblich sind. Mieten von bis zu 15 Euro/m² Wohnfläche seien Normalität und für viele Dachauer und ihre Familien nicht mehr bezahlbar. „Umso wichtiger ist, dass die Stadt weiterhin in den sozialen Wohnungsbau investiert“, sagte Hartmann. Mit dieser Wohnanlage verwaltet die Stadtbau insgesamt 1343 städtische Wohnungen in Dachau.

Der OB erklärte aber auch, dass sozialer Wohnungsbau ohne öffentliche Förderung nicht möglich sei. Zum einen erfolge die Finanzierung durch die Stadt selbst, in dem sie das Baugrundstück in Form eines Erbbaurechtes bereitstellt. Zum anderen durch die Stadtbau, die Eigenmittel von fast der Hälfte der Gesamtkosten aufbringe – rund 3 Millionen Euro. Dazu seien Mittel aus dem staatlichen Förderprogramm „einkommensorientierte Förderung“ bewilligt worden: in Form von Baudarlehen von rund 3 Millionen Euro und einem Baukostenzuschuss von rund 370 000 Euro. Nach der Rede des OB gab es noch einen Rundgang durch die Wohnungen.

mm

