In der Dachauer Ludwig-Thoma-Straße: Alkoholisiert gegen Betonpfosten

Am Montagabend ist ein Fiat-Lenker in Dachau gegen einen Zaun gekracht und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet.

Ein 18-Jähriger ist am Montag gegen 19 Uhr mit seinem Fiat „nicht angepasst“ auf der Ludwig-Thoma-Straße in Richtung Mittermayerstraße gefahren. Die Folge: An der Einmündung zur Martin-Huber-Straße kam er laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sogar ein massiver Betonpfosten aus der Verankerung gerissen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der junge Dachauer die Unfallstelle. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall jedoch und meldete ihn der Polizei. Der unverletzte 18-Jährige war bei seinem Antreffen durch die Polizei leicht alkoholisiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. pid