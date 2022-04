In der Dachauer Kletterhalle geht’s bald hoch hinaus!

Von: Stefanie Zipfer

Letzte Arbeiten in steiler Wand: Handwerker sorgen derzeit dafür, dass die neue Kletterhalle rechtzeitig zur Einweihung fertig wird. © Habschied

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wird die Kletterhalle in Dachau eingeweiht: Die Naturfreunde laden am 30. April und 1. Mai zum großen Eröffnungswochenende an den Wettersteinring.

Dachau – eine gute Nachricht für alle Kletterfreunde: Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit wird die Kletterhalle der Naturfreunde in Dachau eingeweiht. Am Wochenende, 30. April und 1. Mai, gibt es ein großes Eröffnungswochenende.

An beiden Tagen warten auf die Besucher ein buntes Kinder- und Musikprogrammprogramm, eine Schnitzeljagd durch die Kletterhalle mitsamt einer Verlosung sowie verschiedene Stände und Aktionen der an dem Projekt beteiligten Partner und Sponsoren. Im Rahmen eines sogenannten Pre-Openings am Freitag, 29. April, von 14 bis 18 Uhr können Besucher nach Auskunft der Naturfreunde zudem unverbindlich „reinschauen, erleben, staunen und kennenlernen“.

Auf ihre deutschlandweit erste Kletterhalle sind die Naturfreunde – als Bauherr fungiert der bayerische Landesverband – zu Recht stolz. Die Anlage verfügt über eine Gesamtkletterfläche von über 2300 Quadratmeter, eine maximale Kletterhöhe von 16,93 Meter und insgesamt über 300 Routen. Für Boulderer gibt es zudem drei Kletterbereiche auf unterschiedlichen Ebenen. Dazu kommen ein breites Angebot für Kinder und Familien, ein eigener Raum für Kindergeburtstage, ein Seminarraum für Business-Events sowie ein Bistro.

Möglich wurde das Großprojekt vor allem durch das enorme Durchhaltevermögen der Naturfreunde. Im Jahr 2004 hatten sie das Grundstück am Wettersteinring 14 gekauft; zwischen 2016 und 2020 verbrachten sie fast vier Jahre damit, die Finanzierung des Großprojekts zu stemmen. Der Spatenstich fand am dann am 13. März 2020 statt – und war damit der letzte größere Termin, abgesehen von der Kommunalwahl zwei Tage später, über den die Heimatzeitung vor dem ersten Corona-Lockdown noch berichten konnte.

Corona war es dann auch, das den Bauzeitenplan ein wenig durcheinanderbrachte. Strenge Auflagen für Sportstätten sowie Material- und Mitarbeitermangel in der Baubranche schoben den Eröffnungstermin um einige Monate nach hinten.

Landrat Stefan Löwl hatte beim Spatenstich bereits angekündigt, die Halle selbst nutzen zu wollen – „allerdings nur einen leichteren Weg, wo der OB und ich auch klettern dürfen“. OB Florian Hartmann hatte sich selbst noch nicht unbedingt an der Kletterwand gesehen, aber gelobt, dass aufgrund der von den Naturfreunden zugesicherten sozialverträglichen Eintrittspreise „jeder die Möglichkeit zum Klettern bekommt“.

Wer sich schon jetzt über die von Architekt Max Engelhart geplante Halle informieren will, kann dies unter www.kletterhalle-dachau.de tun. Anders als die Halle selbst ist die Internetseite nämlich seit wenigen Tagen zum Besuch freigegeben.