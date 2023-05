In der Stadt Dachau falsch abgebogen

Von: Stefanie Zipfer

Abbiegen von der Augsburger Straße nach rechts in den Karlsberg bleibt weiter möglich. © Norbert Habschied

Das im November beschlossene Rechtsabbiegeverbot in den Karlsberg wird nicht umgesetzt. Grund: Der Plan ist weder rechtens noch verhältnismäßig.

Dachau – Der Ärger im Rathaus muss vor einem Jahr groß gewesen sein über die Entscheidung des Münchner Verwaltungsgerichts, die Dachauer Einbahnstraßenregelung zu kippen. Daher kam die Verwaltung nur wenige Monate später, nämlich im vergangenen November, mit einem neuen Vorschlag auf die Stadträte im Umwelt- und Verkehrsausschuss zu: Die Altstadt solle zu einem verkehrsberuhigten Bereich werden und an der Ecke Augsburger Straße/Karlsberg solle – von der Augsburger Straße kommend – ein Geradeausgebot gelten. Dies, so die Verwaltung, sei notwendig, um endlich eine Verkehrsberuhigung in der Altstadt herbeizuführen, den Durchgangsverkehr zu unterbinden und den Schulweg der Klosterschul-Kinder sicherer zu machen.

Geschäftsleute wollen gar keine Verkehrsberuhigung

Allein: Vor allem die Geschäftsleute wollen eigentlich keine Verkehrsberuhigung. Und auch die Klosterschul-Kinder sind, wenn man der polizeilichen Unfallstatistik glauben mag, absolut sicher. Es gab in den vergangenen zehn Jahren keinen einzigen Unfall mit Personenschaden am Eck Karlsberg/Augsburger Straße.

Der Stadtverwaltung schien also erst nach dem heftig diskutierten Beschluss für das Geradeausgebot – vor allem die CSU hatte sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt – zu dämmern, dass sie diese neue verkehrsrechtliche Anordnung absolut gerichtsfest formulieren muss – und stellte dabei laut Oberbürgermeister Florian Hartmann offensichtlich fest: Dies geht nicht.

Wie Hartmann am Dienstag im Umwelt- und Verkehrsausschuss den überraschten Stadträten nämlich erklärte, habe die Stabsstelle Recht im Rathaus bei der Neuregelung „ein gewisses Bauchweh“. Auch eine externe juristische Prüfung der Sache habe „die gleichen Bauchschmerzen“ ergeben.

Auch Polizei hatte abgeraten

Und zudem habe auch die Polizei von einer Einführung des Rechtsabbiegeverbots abgeraten. Zwar werde schon jetzt die geltende Regelung – morgens zwischen 7.15 und 8 Uhr dürfen die Autos von der Augsburger Straße nicht nach rechts in den Karlsberg einbiegen – praktisch nicht beachtet. Angesichts der nicht stattfindenden Unfälle sei es für die Polizei aber „fraglich“, ob das Rechtsabbiegeverbot „weiterhin zwingend geboten oder überhaupt verhältnismäßig ist“.

Hartmanns Folgerung und seine Empfehlung daraus an den Ausschuss lautete daher: das im November von der Stadtverwaltung vorgeschlagene und mehrheitlich von den Stadträten beschlossene Geradeausgebot nun doch „nicht umzusetzen“.

Die Befürworter des Beschlusses weinten bittere Krokodilstränen. Umweltreferent Thomas Kreß (Grüne) warf dem „Porsche-Fahrer-Verkehrsministerium“ glatt „Arbeitsverweigerung“ vor und dass nun „Rowdytum“ auf der Straße von der Straßenverkehrsordnung, die er zwischenzeitlich sogar als „Reichsstraßenordnung“ bezeichnete, auch noch geduldet werde.

Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) nannte es eine „Bankrotterklärung“ der Polizei, dass sie zwar anerkenne, dass das bislang geltende morgendliche Rechtsabbiegeverbot von den Autofahrern ignoriert, aber trotzdem nicht dagegen vorgegangen werde. Um nun endlich „zu mehr Schulwegsicherheit und Aufenthaltsqualität“ in der Altstadt zu kommen, „müssen wir halt doch wieder in Richtung Fußgängerzone schauen“.

Abbiegeverbot ist rechtlich nicht haltbar

Peter Strauch (CSU) nannte den Vorgang einen „Schildbürgerstreich“, und „wenn wir nicht schon den 1. Mai gehabt hätten, hätte ich gedacht, das ist jetzt ein Aprilscherz“. In Richtung seines Kollegen Koch sagte er: „Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder anfängt mit Diskussionen über eine Fußgängerzone et cetera. Ich rufe zur Ruhe auf. Bitte jetzt keine Antragsflut!“

Peter Gampenrieder (ÜB) fragte, wie es denn sein könne, dass die Verwaltung nach dem Verwaltungsgerichtsurteil gegen die Einbahnstraße einen derart unausgegorenen Vorschlag unterbreiten konnte. „Das war nicht ganz optimal, um es freundlich zu formulieren“, so Gampenrieder.

Bauamtsleiter Moritz Reinhold erklärte namens seiner Verwaltung, dass „wir davon ausgingen, dass es rechtlich zulässig war“. In der „Nachschau“ aber habe sich gezeigt, dass das im November beschlossene generelle Rechtsabbiegeverbot am Karlsberg rechtlich wohl ebenso wenig haltbar ist wie das schon lange geltende morgendliche Abbiegeverbot. Deshalb solle auch die letztere Anordnung aufgehoben werden.

OB Hartmann betonte, dass die Verwaltung nichts anderes getan habe, als den Beschluss des Ausschusses umzusetzen. „Da sind wir richtig eingestiegen in die Planung. Und dabei sind wir auf die Problematik gestoßen.“

Gegen die Stimmen der beiden Grünen Thomas Kreß und Luise Krispenz sowie der Linken-Stadträtin Sophia Beljung stimmte der Ausschuss für die Rücknahme des Beschlusses. Immerhin: Bei besonderen Gefahrenlagen, etwa Glatteis, darf die Stadt laut OB Hartmann noch ein Abbiegeverbot in den Karlsberg verhängen.

