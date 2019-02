Polizei kündigt mehr Kontrollen an

In der Hochphase der Faschingszeit wird die Polizei wieder verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen durchführen.

Dachau– „Die Polizei kontrolliert nicht, um Faschingsbegeisterten den Spaß zu verderben, sondern um alkoholbedingte schwere Verkehrsunfälle zu vermeiden!“, so Polizeipräsident Günther Gietl vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

„Denn Alkohol und Drogen stellen eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr dar“. Im vergangenen Jahr kam es im Bereich des PPO während der Faschingszeit zu 45 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss und vier Verkehrsunfällen, die unter Drogeneinfluss passiert sind. 13 Menschen wurden verletzt.

Daher appelliert die Polizei an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer und rät: „Klären Sie vor dem Genuss von Alkohol ab, wie Sie sicher nach Hause kommen, ohne selbst fahren zu müssen. Greifen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel und Taxen zurück. Auch wenn eine Fahrt auf den ersten Blick teuer erscheint, ist das billiger als der Verlust Ihres Führerscheins! Steigen Sie nie in ein Auto ein, wenn der Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht! Unterschätzen Sie nicht den Restalkohol am nächsten Morgen. Der Körper baut durchschnittlich etwa 0,1 Promille in der Stunde ab.“

