Viel Verkehr und ein Zwetschgenbaum

Der Verkehr hat die Hauptrolle gespielt bei der ersten Bürgerversammlung dieses Jahres, zu der etwa 50 Besucher in den Pellheimer Gasthof Liegsalz kamen.

Pellheim– Aber auch Blühwiesen, Baumschnitt, die Verpachtung von städtischen Flächen und das Windrad im Sigmertshauser Holz wurden angesprochen.

„Wie geht die Stadt mit dem zunehmenden Verkehr aus dem Hinterland um?“ Diese Frage stellte der Abbruch-Fuhrunternehmer Arne Bauer aus Pullhausen. In seiner Antwort verwies Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) auf die zwei vom Landkreis untersuchten Varianten für die Nordumgehungsstraße um Dachau, eine nördlich und eine südlich von Pellheim. Ergebnis: Die kürzere im Süden bringe die gleiche Entlastung wie die längere, weshalb nun die Planungen für die südliche vorangetrieben werden sollen. Für die Planung des staatlichen Straßenbauamtes Freising für die Ostumfahrung müsse die Regierung von Oberbayern erst einmal eine Liste offener Fragen abarbeiten.

Bauer schob gleich die nächste Frage nach der Brücke bei Pullhausen nach, deren Tragfähigkeit auf 15 Tonnen reduziert wurde. Da in Zukunft Lastwagen aber bis zu 60 Tonnen haben dürften, müsse er seine Laster alle durch Pellheim schicken, was er nicht wolle. „Wie können Sie mir das Vertrauen geben, dass wir als in Dachau ansässiger Betrieb unter diesen Umständen auch hierbleiben können?“ Zum Grund für die reduzierte Tonnage konnte Hartmann nichts sagen, versprach aber eine schriftliche Antwort. Zu den Hauptkriterien für den Stadtrat bei der Vergabe freier Gewerbeflächen gehörten, bestehende Betriebe in der Stadt zu erhalten, die Gewerbesteuerkraft eines Unternehmens und die Anzahl der Arbeitsplätze.

Doch Bauer fürchtet für Dachau einen Verkehrskollaps, wenn Wohnungen auf dem ehemaligen Fabrikgelände der Papierfabrik und auf dem ehemaligen Schustergelände an der Schleißheimer Straße gebaut würden. Der OB stellte klar, dass es auf dem Schustergelände keine und auf dem der MD Wohnungen für 2000 Einwohner geben werde. Bei Letzterem seien 60 Prozent Wohnungen zu 40 Prozent Arbeitsplätzen geplant.

Als Busbenutzer ärgerte sich Wolfgang Roth aus Dachau-Ost darüber, dass die städtischen Busse bei S-Bahnverspätungen nicht auf die Fahrgäste warten. „Das ist schwierig, weil unser Busbahnhof ein Rendezvous-Bahnhof ist und das System richtig ausgetüftelt ist“, erwiderte Hartmann. Das würde jedoch besser, wenn der Zehnminutentakt bei den städtischen Bussen eingeführt sei. Dafür bedürfe es eines größeren Busbahnhofs. Leider sei dies jedoch der Bahn schwer zu vermitteln, die ihre Flächen mit Einzelhandel gewinnbringend vermarkten wolle. Aber genau das wolle die Stadt auf keinen Fall.

Über die noch immer fehlende Anbindung Pullhausens an das Anrufsammeltaxi-(AST-)System ärgerte sich Georg Liegsalz aus Pullhausen. Dieses sei, so der OB in seiner Antwort, in den Landkreis-Verkehrsplan aufgenommen worden. Die Stadt finde dafür im Rahmen ihres eigenen AST-Systems keinen Taxiunternehmer, der diese Strecke fahre. „Weil Ihr nix zahlt“, knurrte Liegsalz dazwischen. Dem widersprach Hartmann. Der technische Werkleiter der Stadtwerke Gerald Nübel erläuterte, dass Pellheim beim Nahverkehrsplan von Stadt und Landkreis als Gebiet niedriger Verkehrsdichte eingestuft worden sei. Das bedeute, wochentags könne es von 6 bis 20 Uhr nur stündlich und an Wochenenden nur alle zwei Stunden bedient werden. Aber auch das komme erst 2020. Das Landkreis-AST sei sogar erst 2020/2021 zu erwarten.

Landwirt Peter Ring forderte, die Stadt solle Flurbereinigungswege aufkiesen. Aber dann kam er gleich auf die Insekten-Artenvielfalt zu sprechen. Man solle nicht nur die Schuld bei den Landwirten suchen. Auch die Privatgärten und nicht zuletzt die Stadt Dachau könnten hier mit Blühwiesen etwas tun. Der OB verwies auf Stadtgärtner Stefan Tischer, der in und um die Stadt herum schon überall Blühwiesen angelegt habe.

Verärgert zeigte sich Maria Glas über die städtischen Mitarbeiter, die beim Pellheimer Kindergarten „einen von den Kindern gepflanzten Zwetschgenbaum weniger nach gartenbautechnischen als nach brennholztechnischen Gesichtspunkten zusammenschneiden“. OB Hartmann räumte ein, kein Gartenbaufachmann zu sein, weshalb er keine erschöpfende Antwort darauf geben könne. Aber notfalls würde ein neuer Zwetschgenbaum gepflanzt. An der Qualifikation seiner Mitarbeiter wollte er nicht zweifeln.

Bernhard Metz wollte wissen, ob das von den Stadtwerken geplante Windrad im Sigmerthauser Holz nun wirklich für alle Zeiten gestorben sei oder ob es irgendwann wieder von vorne losgehen könne. „Das ist gestoppt, weil es nicht genehmigungsfähig ist“, betonte Hartmann. Was sei, wenn sich vielleicht irgendwann einmal die Gesetze änderten, könne er jedoch nicht sagen. Derzeit konzentrierten sich die Stadtwerke auf Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen, um die Energiewende hinzubekommen. Sie seien jedoch auch bereit, im Landkreis mitzumachen, wenn andere Kommunen ein Windradprojekt verwirklichen.

rds