Mann onaniert vor Mädchen

Gut reagiert haben drei 16-jährige Mädchen aus Dachau bei einem Vorfall in der S-Bahn.

Der letzte Wiesn-Samstag hat der Münchner Bundespolizei – neben einer Menge Gewaltstraftaten – unter anderem einen in einer S-Bahn onanierenden Mann beschert. Der 39-jährige Pole onanierte gegen 21 Uhr vor drei 16 Jahre alten Mädchen in der S-Bahn aus Petershausen, die in Richtung München unterwegs war. Die drei Mädchen aus Dachau reagierten richtig. Sie stimmten sich kurz ab, was zu tun sei, und stiegen an der Hackerbrücke aus, weil sie am Bahnsteig Uniformierte erkannten. Der 39-Jährige mit Wohnsitz in Dachau versuchte noch zu flüchten, doch Beamte der Bundespolizei nahmen ihn am Bahnsteig fest. dn