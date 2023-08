25 Jahre Städtepartnerschaft Dachau-Fondi: „Unsere Verbindung ist etwas ganz Besonderes!“

Teilen

Prächtige Stimmung herrschte beim Festakt im Dachauer Schloss. © Stadt Dachau

Zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Dachau und Fondi ist eine Delegation aus Fondi zu Gast.

Dachau – Die beiden Städte Fondi und Dachau feiern heuer das 25-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Anlässlich des Jubiläums ist eine 25-köpfige Delegation, bestehend aus Fondaner Politikern, kulturell und sozial engagierten Fondanern sowie Personen, die sich in besonderer Weise um die Städtepartnerschaft verdient gemacht haben, nach Dachau gereist.

Als Jubliäumsgeschenk überreichte Fondis Bürgermeister Beniamino Maschietto seinem Bürgermeisterkollegen, OB Florian Hartmann, ein Gemälde, das das Castello Baronale, die Burg von Fondi, zeigt. Bei vielen Dachauer Stadträten, die am Jubiläumsfestakt im Dachauer Schloss teilnahmen, wurden beim Anblick des Gemäldes sogleich schöne Erinnerungen wach. Denn einige von ihnen waren im vergangenen Vierteljahrhundert schon öfter in der italienischen Partnerstadt zu Gast.

Maschietto betonte in seiner Festansprache denn auch die „innige und herzliche Freundschaft, die zwischen vielen Dachauern und Fondanern entstanden ist“. Diese beschränke sich nicht nur auf Verwaltung und Politik, sondern werde auch von vielen Vereinen und kulturellen Organisationen, Künstlern und sozialen Institutionen gelebt. Er schloss seine Rede mit der freudigen Feststellung: „Wenn Dachauer nach Fondi kommen, dann kommen sie in ihre zweite Heimat.“

Auch Hartmann betonte die Herzlichkeit und Tiefe der entstandenen und gewachsenen Freundschaft: „Unsere Verbindung ist etwas ganz Besonderes. Die Herzlichkeit, mit der unsere Partnerschaft gepflegt wird, ist ganz außergewöhnlich.“

Besonderes Zeichen: Bürger aus Fondi legen zusammen mit Gedenkstättenleiterin Gabriele Hammermann, OB Florian Hartmann, Fondis Bürgermeister Beniamino Maschietto und dem Europaabgeordneten und ehemaligen Fondaner Bürgermeister Salvatore De Meo (von links) einen Kranz am Mahnmal der KZ-Gedenkstätte nieder. © Stadt Dachau

Weiter die Delegation aus Fondi einen Ausflug zur Donau. Dort ging es von Vohburg mit dem Floß bis nach Kloster Weltenburg, und von dort mit dem Schiff durch den Donaudurchbruch bis nach Kelheim. Die Fondaner freuten sich besonders über die herrliche Natur im oberen Flussabschnitt und die beeindruckenden Felsformationen des Donaudurchbruchs. Maschietto dankte mit den Worten: „Ihr habt uns hier eine Natur gezeigt, wie wir sie in Deutschland noch nicht kannten.“

Am Freitagvormittag legten die Fondaner zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus einen Kranz in der KZ-Gedenkstätte nieder. Dieses Gedenken war den Gästen ein besonderes Anliegen und ein Zeichen für Frieden und Humanität. Den Freitagnachmittag verbrachten die Teilnehmer bei einer Stadtführung in München. Am Abend waren sie zu Gast beim Konzert von Ois Easy, die am Volksfestvorabend im Großen Festzelt passenderweise ebenfalls ihr 25-jähriges Bandbestehen feierten.

Am heutigen Samstag nehmen die Fondaner noch am traditionellen Aufzug zum Dachauer Volksfest teil. Diese Dachauer Tradition mitzuerleben, war im vergangenen Vierteljahrhundert schon für viele Fondaner ein unvergessliches Erlebnis. Im Oktober erfolgt ebenfalls anlässlich des Partnerschaftsjubiläums der Gegenbesuch einer Dachauer Delegation in Fondi. dn