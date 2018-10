Mobiltelefone aus Umkleide gestohlen

Mehrere Mobiltelefone und einen Geldbeutel hat ein unbekannter Täter am freitag aus den Umkleiden des TSV Indersdorf gestohlen. Eine verdächtige Person wurde beobachtet.

Indersdorf - Ein Dieb ist am Freitag zwischen 19 und 20.40 Uhr in eine Umkleidekabine des TSV Markt Indersdorf eingedrungen. Der unbekannte Täter entwendete einen Geldbeutel und mehrere Mobiltelefone, wie die Polizei gestern in ihrem Pressebericht mitteilte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen hatten in diesem Zusammenhang eine männliche Person beobachtet, die sich auffällig verhielt. Die Beschreibung des Mannes: 40 bis 45 Jahre alt, kurze braune Haare, 180 cm groß, osteuropäisches Aussehen. Hinweise an die Polizeiinspektion Dachau unter Telefon 01831/5610.

